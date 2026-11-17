Economia Uniunii Europene urmează să crească cu 1,4% în acest an, mai rapid decât se estima în primăvară, însă inflația va rămâne peste 3% atât în acest an, cât și în următorul, deoarece războiul din Iran menține prețurile energiei la un nivel ridicat, a anunțat marți Comisia Europeană, în prognoza sa economică de toamnă.

Economia UE a făcut față șocului energetic provocat de războiul din Iran mai bine decât anticipase Comisia Europeană în primăvară. Astfel, creșterea economică este estimată acum la 1,4% pentru acest an, față de 1,1%, cât se prognoza în luna mai, potrivit Euronews.

Exporturile au avut contribuția decisivă, companiile europene comercializând la nivel mondial echipamente pentru alimentarea cu energie, sisteme de răcire și fabricarea semiconductorilor destinate centrelor de date pentru inteligența artificială și rețelelor electrice.

Pentru zona euro, creșterea economică este estimată la 1,2% atât în acest an, cât și în următorul, în creștere față de prognoza de 0,9% pentru 2026, publicată în primăvară.

„În 2026, economia Europei rezistă mai bine decât ne-am fi așteptat. Dar nu putem considera acest lucru un fapt garantat și nici nu ne putem declara mulțumiți doar cu reziliența economică”, a declarat Valdis Dombrovskis (foto), comisarul european pentru economie, în cadrul unei conferințe de presă organizate marți la Bruxelles.

Inflația va rămâne ridicată pentru o perioadă mai lungă

Comisia estimează că inflația în UE va avea o medie de 3,3% în acest an și de 3,2% în 2027, valori semnificativ mai mari decât nivelul de 2,4% estimat pentru anul viitor în luna mai.

Prețurile benzinei și motorinei ar trebui să scadă treptat anul viitor, însă facturile gospodăriilor la gaze naturale și electricitate sunt susceptibile să continue să crească în următoarele luni, deoarece majorarea prețurilor angro se transmite cu întârziere către consumatori.

Inflația alimentară este estimată să crească de la puțin peste 2% în acest an la aproximativ 3% în 2027, după ce temperaturile extreme și seceta au afectat recoltele din această vară, iar costurile îngrășămintelor au crescut.

Plățile cu dobânzile sunt estimate să ajungă la 2,4% din PIB-ul UE până în 2028: „Am ajuns într-un moment critic pentru politica fiscală”

Deficitul bugetar cumulat al Uniunii Europene este estimat să crească de la 3,1% din PIB anul trecut la 3,6% în acest an. Evoluția este determinată de majorarea cheltuielilor pentru apărare, creșterea costurilor cu dobânzile și sprijinul acordat gospodăriilor și companiilor afectate de facturile ridicate la energie.

Plățile cu dobânzile sunt estimate să ajungă la 2,4% din producția economică până în 2028, cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, în timp ce datoria publică va crește de la 82,6% din PIB anul trecut la 85,6% în 2028.

Dombrovskis a avertizat că „am ajuns într-un moment critic pentru politica fiscală” și a îndemnat guvernele să adopte bugete prudente, în conformitate cu regulile fiscale ale UE, pe care Comisia Europeană urmează să le evalueze săptămâna viitoare.

Dintre cele mai mari patru economii ale zonei euro, Spania este estimată să înregistreze cea mai rapidă creștere economică în acest an, de 2,6%, fiind urmată de Germania, cu 1,3%, și Italia, cu 1,0%.

Franța înregistrează cea mai slabă performanță, cu o creștere economică estimată la doar 0,4%. Deficitul său bugetar este prognozat la 5,5% din PIB, iar rata șomajului ar urma să crească până la 9,8% în 2028.

Presiune pe câștigurile reale

Uniunea Europeană ar urma să creeze aproximativ 800.000 de locuri de muncă în acest an, în timp ce rata șomajului se va menține puțin peste 6%, aproape de cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată. Cu toate acestea, șomajul în rândul tinerilor începe să crească.

După ajustarea cu inflația, salariile sunt estimate să crească cu doar 0,6% în acest an și în următorul, în scădere față de avansul de 1,7% înregistrat în 2025.

În același timp, angajații din opt țări, printre care Spania și Italia, urmează să înregistreze o scădere a puterii reale de cumpărare în acest an.

Presiunea este amplificată și de costurile mai mari ale împrumuturilor, în condițiile în care Banca Centrală Europeană a majorat de două ori dobânzile în acest an, iar piețele financiare anticipează noi majorări. Această evoluție afectează construcția de locuințe și reduce cererea de credite.

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