”Economia se se schimbă IREVERSIBIL, Statul rezistă INCORIGIBIL” – CRONICILE Nr.70. Sumarul, titlurile, autorii

A apărut nr. 70 (al 31-lea, socotindu-se în sens invers) al revistei (exclusiv print) CRONICILE Curs De Guvernare, sub un titlu care configurează sfârșitul de epocă pe care-l reprezintă actuala criză a economică și macroeconomică:

în spatele nostru tocmai s-a prăbușit podul care ne-a adus până aici – pilonii economici ai consumului de import cu bani împrumutați scump. Modelul a picat pentru că pur si simplu era prea rudimentar pentru epoca în care economia mondială în general si cea europeană în particular au intrat – un model care ne blochează în așa numita capcană a venitului mediu.

Din cele 192 de pagini ale acestui număr, 24 sunt alocate unui set de 5 analize, (așa numita secțiune de cover – dă titlul copertei) care focalizează pe marea problemă a momentului:

după ce ne-am izbit de zidul anului 2024 – când cu un deficit de 9,5% și cu un consum peste Cehia si Ungaria si Polonia, am obtinut o crestere economică de numai 0,9%:

am ajuns, adică, în punctul din care trebuie să ne croim o economie bazată pe competitivitate, căci cea veche pur și simplu nu mai funcționează.

Greu să facem o asemenea schimbare, dar ea e ireversibilă, căci NU mai e drum de întors.

Există, însă, un mare obstacol: Statul rezistă tenace la reformele necesare unei asemenea economii.

Din sumarul CRONICILOR nr. 70 – câteva titluri, câțiva autori:

-, Lecții din cinci crize politice: Guvernele cad, economia rezistă (?) – Alexander Milcev

-, UE, China și scenariile confruntării globale. Europa se concentrează pe Europa. Interviu cu Zack Cooper, American Enterprise Institute

-, Intrarea în viitoarea lungă criză politică –

-, Cucerirea primei redute în lupta cu deficitul –

-, NATO 3.0 s-a născut la București –

-, 2,5 – 3% sau minunata coincidență – Valentin Lazea

-, Trump, Xi și Tucidide – banchet la Beijing –

-, Vechea-Noua Europă în dosarul Iranian

-, „Fjord” – când „extremismul de centru” câștigă Palme d’Or –

-, Cum se redesenează, chiar acum, sistemul energetic global, sub loviturile crizelor. Interviu cu Cyril Widdershoven, expert în geopolitică energetică și maritimă

-, Ucraina rescrie echilibrul militar al Europei –

-, Piața muncii – angajații se scurg prin fisurile economiei –

-, Inteligența naturală a popoarelor și modul lor de-a o folosi –

-, România fiscală, blocată între CÂT și CUM câștigăm – Gabriel Biriș

-, Mogulii Big Tech își protejează odraslele de produsele pe care le-au creat –

-, Ireversibil: economia cu picioare de lut s-a izbit de zidul anului 2024 –

-, Tabloul șocant al înapoierii, desenat de modelul economic de până acum –

-, Robotul umanoid asiatic: biografia și „demografia” sa – Ana-Maria Stancu

-, Cum va funcționa R. Moldova ca punte de business dintre România și reconstrucția Ucrainei – Radu Magdin

-, Miliardele românilor s-au plictisit de saltea și de bănci –

-, Anthropic apasă butonul de panică în cyber security –

-, Miza Orientul Mijlociu – restructurarea securității și calculul strategic al Americii

-, România care începe la Râmnicu Sărat – Ionuț Stanimir

-, Datoria cognitivă” – sau de ce ChatGPT te tâmpește mai tare decât Google –

-, Desantul românesc la Washington și miliardele viitorului cincinal –

-, Războiul tehnologic pe viață și pe moarte SUA – China –

-, Europa dintre tranziția energetică și criza energetică – Dan Bădin

-, Democrația autoritară” – sau lupta dintre AI și clasa de mijloc

-, Pacificarea Orientului Mijlociu și fragilitatea Europei –

-, Antihristul, Thiel și teologia antidemocrației –

-, Creșterea bursei pe încrederea investitorilor poate fi dărâmată de un rating de țară „junk”. Interviu cu Remus Vulpescu, directorul general al Bursei de Valori București (BVB)

-, Toxinele fabricate de Meta și Tiktok pentru a-și năuci utilizatorii

-, China intră cu buldozerul în industria auto a UE –

-, Mintea cea de pe urmă se întoarce la carte –

-, China reglementează producerea de oameni digitali –

-, IREVERSIBIL. Fără iluzii: ne schimbăm sau ne stingem – Cristian Grosu

… și alte, multe alte titluri.

