joi

4 septembrie, 2025

Europa & Lumea

Economia Rusiei stagnează și ar putea intra în recesiune – Avertisment al directorului celei mai mari bănci din țară

De Iulian Soare

4 septembrie, 2025

German Gref (foto dreapta), director general la cea mai mare bancă din Rusia, Sberbank, a declarat joi că economia rusească este într-o fază de stagnare tehnică şi, în acest context, şi-a exprimat speranţa că banca centrală nu va lăsa economia să alunece în recesiune.

Săptămâna trecută, ministrul rus al Finanţelor, Anton Siluanov, i-a spus preşedintelui Vladimir Putin că ritmul de creştere economică a Rusiei este aşteptat să încetinească până la 1,5% în 2025, cu mult sub o prognoză anterioară de creştere cu 2,5%, în condiţiile în care dobânzile ridicate introduse pentru a reduce inflaţia au afectat creditarea.

Joi, cu prilejul Forumului Economic Estic, care a început în oraşul Vladivostok, German Gref a mai afirmat că aşteptata reducere a dobânzii de politică monetară, până la 14% la finalul anului, de la nivelul actual de 18%, nu este suficientă pentru a relansa economia.


„Este importantă să depăşim această perioadă de răcire controlată a economiei astfel încât să nu se transforme într-o stagnare, pentru că relansarea economiei va fi mult mai dificilă decât răcirea ei”, a spus German Gref la o întâlnire cu jurnaliştii. „Având în vedre nivelul la care este în prezent inflaţia, dobânda de referinţă la care putem spera o relansare a economiei este 12% sau mai jos. Aşa că undeva în jurul acestui nivel, cel mai probabil vom vedea o revenire a economiei”, a apreciat German Gref, potrivit Agerpres.

Economia rusească a înregistrat o creştere robustă de 4,1% în 2023, şi una de 4,3% în 2024, cu mult peste performanţele înregistrate de ţările din G7, în pofida mai multor runde de sancţiuni occidentale, impuse după debutul invaziei din Ucraina, în 2022. Însă, în acest an activitatea economică a încetinit semnificativ. Produsul Intern Brut al Rusiei a crescut cu 1,1% în al doilea trimestru al acestui an, comparativ cu un avans de 4% în aceiaşi perioadă a anului trecut, a informat Serviciul federal de statistică.

În condiţiile în care economia încetineşte şi Rusia cheltuie în continuare sume mari de bani pentru războiul din Ucraina, cel mai probabil Moscova va fi nevoită să majoreze taxele şi să reducă cheltuielile.

Banca Centrală a Rusiei se va reuni pe 12 septembrie pentru a discuta dobânda de politică monetară.

