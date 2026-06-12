Germania: Prognozele de creștere au fost înjumătățite/ Potențialul de creștere pe termen lung, prea mic pentru a asigura prosperitatea viitoare

Economia Germaniei continuă să slăbească sub șocul prețurilor tot mai mari la energie. În urma războiului din Iran, ministrul economiei, Katherina Reiche (CDU), a fost nevoită să reducă la jumătate prognoza de creștere, la doar jumătate de procent din PIB în acest an, potrivit DW.

„Escaladarea ne-a dat înapoi din punct de vedere economic”, a spus Reiche. „Situația rămâne extrem de volatilă.” Raportul economic anual prezentat de Reiche în ianuarie — înainte de începerea războiului SUA–Israel împotriva Iranului — este acum depășit. La acel moment, ea se aștepta la o redresare economică lentă, dar constantă.

La Ministerul Economiei au fost analizate mai multe scenarii: unul în care escaladarea din Golf continuă — menținând Strâmtoarea Ormuz închisă — și altul în care războiul se încheie rapid, iar transportul liber de mărfuri prin strâmtoare este din nou posibil. Totuși, ministrul a declarat jurnaliștilor din Berlin că este imposibil de prezis care variantă este mai probabilă.

Reiche este sigură de un lucru: inflația va crește mai puternic în acest an — până la 2,8%. Creșterea prețurilor este alimentată de costurile mai mari pentru benzină, petrol, gaze și electricitate. De asemenea, se așteaptă ca prețurile alimentelor să crească și mai mult.

Șoc, criză și instabilitate

Semnele timide de redresare economică apărute după trei ani de stagnare (2023–2025) sunt acum afectate de factori negativi tot mai puternici, a spus Reiche. „Războiul din Orientul Mijlociu a declanșat un șoc al prețurilor la energie, în afara controlului nostru, și afectează puternic atât gospodăriile, cât și economia.”

Reforme structurale pentru creșterea competitivității companiilor germane sunt acum mai urgente ca niciodată. „Criza nu trebuie să ne facă să pierdem din vedere sarcinile care ne așteaptă”, a adăugat ea. „Potențialul nostru de creștere este prea mic și trebuie să-l ridicăm. Competitivitatea noastră este sub presiune semnificativă.”

Potențialul de creștere — nivelul de creștere economică pe termen lung în condiții normale de utilizare a capacităților — este de doar 0,5% din PIB-ul Germaniei. Analiza Ministerului Economiei arată că acest nivel este mult prea scăzut pentru a asigura prosperitatea viitoare.

Tot mai multe locuri de muncă din industrie sunt reduse și, în unele cazuri, relocate în străinătate, unde condițiile sunt mai favorabile, a spus Reiche. Ea a avertizat că Germania pierde teren în fața competitorilor din Europa și din lume: „Slăbiciunea noastră de creștere este în primul rând structurală — alte țări și-au făcut temele.”

Potrivit Comisiei Europene, Germania se află încă la coada clasamentului european al creșterii economice.

Reiche respinge intervențiile de pe piață

Ministrul Economiei privește cu scepticism măsuri precum plafonarea prețurilor la combustibil sau reducerile de taxe pe energie, în contrast cu ministrul de finanțe Lars Klingbeil (SPD). „Reducerile de taxe nu cad din cer”, a spus ea. „Banii trebuie mai întâi câștigați.”

Unele măsuri propuse de SPD, cum ar fi o taxă specială pe profiturile excepționale din industria petrolieră, ar putea avea efecte secundare negative, a argumentat ea, susținând că acestea ar putea determina mutarea rafinăriilor în afara Germaniei.

Prețurile cresc la nivel global din cauza deficitului de ofertă agravat de întreruperile livrărilor din statele din Golf.

Datoria publică a Germaniei crește

Institute de cercetare economică importante au confirmat deja că economia Germaniei va crește doar la jumătate din cât se estima înainte de războiul din Iran.

Cercetătorii avertizează asupra „riscurilor pe termen lung pentru stabilitatea finanțelor publice” și asupra necesității de consolidare bugetară la finalul deceniului. În practică, asta înseamnă că plățile de dobândă vor crește, reducând resursele disponibile pentru servicii sociale și pensii.

Multe companii germane raportează efecte negative ale războiului din Orientul Mijlociu, iar investițiile internaționale sunt amânate din cauza costurilor ridicate la energie, birocrației și digitalizării lente.

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