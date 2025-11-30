Economia Germaniei încetinește și mai mult spre finalul anului – optimismul pentru 2026 rezistă tenace

Indicele Ifo a scăzut la 88,1 în noiembrie, de la 88,4, corectând în jos o îmbunătățire neașteptată de luna trecută. În timp ce componenta evaluării curente a crescut oarecum, componenta așteptărilor a fost cea care a dus la scăderea indicelui principal. Combinația dintre o componentă de evaluare curentă încă slabă și așteptările inversate este un alt exemplu de economie care rămâne profund blocată în stagnare, scriu economiștii de la ING Bank.

Anul 2025 a fost un an al dezamăgirilor după optimismul manifestat în primele luni. Schimbarea fără precedent a direcției politicii fiscale a Germaniei și decizia a investi masiv în infrastructură și apărare din această primăvară a dat speranță unei redresări rapide a economiei. Dar noul guvern a subminat impactul pozitiv al stimulentelor fiscale cu decizii bugetare stângace, amânarea reformelor structurale și intensificarea tensiunilor politice a dezamăgit mediul de afaceri. Încrederea s-a deteriorat și optimismul s-a evaporat – și nu doar din cauza tarifelor SUA sau a unui euro mai puternic, ambele încetinind producția industrială de export.

Ultimele săptămâni au adus noi îndoieli cu privire la faptul dacă factorii de decizie germani au înțeles pe deplin noua realitate economică în care se află Germania. O realitate în care Germania a pierdut competitivitatea pe piața internațională ca urmare a lipsei de investiții pe termen lung, a unei doze de naivitate și aroganță și a ascensiunii Chinei de la destinație de export pentru mărfurile germane la rival sistemic. Ceea ce, cel puțin la prima vedere, pare încă a fi neputință și o lipsă de strategie pentru a propulsa economia germană în secolul XXI, diminuează din ce în ce mai mult sentimentul economic, cât și încrederea consumatorilor.

Mai mult optimism pentru 2026

În ciuda provocărilor structurale și a stării de spirit sumbre, amploarea stimulentului fiscal anunțat de Germania – 500 de miliarde de euro pentru infrastructură și o poziție „orice ar fi” în ceea ce privește apărarea – rămâne un argument puternic împotriva renunțării prea devreme la economia germană. De fapt, cele mai recente date fiscale sugerează că țara încă suferă din cauza luptei politice din această vară pentru a ajunge la un acord asupra unui buget pentru 2025. Multe categorii de cheltuieli guvernamentale nu își ating obiectivele anuale.

De exemplu, în ciuda unei creșteri în octombrie, cheltuielile militare directe după primele 10 luni ale anului nu au atins nici măcar 50% din obiectivul pentru întregul an. Același lucru este valabil și pentru alte investiții publice. Presupunând că această subalocare de fonduri se datorează problemelor bugetare din vară – și nu unor situații de risc sau incapacității unei administrații de a pune banii la treabă – înseamnă că politicile fiscale ar trebui să scoată în sfârșit economia din stagnare anul viitor.

Cancelarul german Friedrich Merz a promis o toamnă de reforme economice pentru a revigora cea mai mare economie a Europei, care se așteptată să crească doar modest anul acesta, după doi ani de contracție.

„Toamna eșuată a reformelor nu trebuie să fie urmată de o iarnă de somn profund”, a comentat Alexander Krueger, economist-șef la Hauck Aufhaeuser Lampe Privatbank.

Redresarea seamănă cu o sticlă de ketchup

După contacția din al doilea trimestru și stagnarea în al treilea trimestru, prognoza este că economia germană va crește lent în ultimul timestru din 2025.

Cu toate acestea, experții se așteaptă la o redresare economică vizibilă doar anul viitor, când creșterea cheltuielilor guvernamentale pentru infrastructură și apărare ar trebui să constituie un stimulent pentru economie.

Carsten Brzeski, director global la macroeconomie la ING, a declarat că există speranța că stimulul fiscal în Germania să semene cu vechea sticlă de ketchup: „Inițial, indiferent ce faci, nimic nu iese din sticlă până când, dintr-o dată, totul se împrăștie pe masă”, a spus Brzeski.

