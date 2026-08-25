Economia germană, peste așteptări în T2 – însă riscurile de stagnare rămân în continuare foarte mari

Deși s-a confruntat cu efectele unei secete severe, nivelul scăzut al Rinului, războiul din Orientul Mijlociu și întârzierea reformelor promise, economia germană a dezvoltat o reziliență neașteptată, scriu analiștii de ING Bank. Și ar putea să realizeze cea mai bună performanță de creștere de după 2022.

Cel mai important indicator pentru economia germană, indicele Ifo, a crescut în august la 88,8, de la 86,6 în iulie. Aceasta este a patra creștere lunară consecutivă, ceea ce a dus indicele Ifo la un maxim al ultimului an.

Atât componenta actuală, cât și cea a așteptărilor s-au îmbunătățit semnificativ. „Deși este încă prea devreme pentru a spune dacă această redresare a economiei se poate autosusține, creșterea peste potențial în primele două trimestre ale anului, împreună cu creșterea timp de patru luni consecutive a sentimentului economic, sunt promițătoare”, se arată în comentariul ING Bank.

Pe drumul cel bun pentru cea mai bună performanță de creștere din 2022

„Economia germană poate că a rezistat mai bine decât se aștepta în prima jumătate a anului, dar performanțele trecute nu garantează succesul viitor. Într-o oarecare măsură, performanța din al doilea trimestru a fost determinată și de faptul că alte regiuni au fost mai afectate de închiderea Strâmtorii Ormuz, ceea ce face ca unele companii germane să fie un fel de beneficiare ale crizei”, se mai arată în nota ING.

La sfârșitul verii, economia germană rămâne într-o stare de incertitudine. Oricât de îngrijorătoare ar fi perspectivele pe termen scurt, perspectivele pe termen lung ale economiei germane vor fi în continuare determinate de stimulentele fiscale și de investițiile în apărare și infrastructură, precum și de capacitatea de a implementa reformele anunțate.

Detaliile PIB-ului publicate marți au arătat că investițiile în infrastructură au început în sfârșit să ajungă în economia reală. „Totuși, în acest amestec delicat de riscuri negative pe termen scurt și optimism pe termen lung, să nu uităm că, pentru a readuce economia germană pe o traiectorie de creștere durabilă, economia are nevoie în continuare de mai multe reforme care să îmbunătățească competitivitatea internațională, de un plan clar pentru energie accesibilă și de stimulente mai directe, de exemplu, reduceri de impozite, pentru a stimula cererea internă, adică atât investițiile corporative, cât și consumul privat. Elemente care încă lipsesc din pachetul de reforme al guvernului”, comentează economiștii ING Bank.

Revizuire în creștere a avansului PIB în T2/1016

Totuși, în ciuda obstacolelor evidente, economia germană este pe cale să înregistreze cea mai bună performanță de creștere din 2022.

Economia germană a avansat cu 0,3% în T2/1026, comparativ cu T1/2026, a anunțat marți biroul federal de statistică, puțin peste evaluarea ințială de 0,2%.

Rectificarea în sens pozitiv arată semnele unei redresări a economiei stagnante a Germaniei, mai rapidă decât se estima anterior, datorită exporturilor, au arătat datele oficiale de marți, în timp ce cea mai mare economie a Europei a sfidat turbulențele declanșate de războiul din Iran.

„Economia germană își menține impulsul de creștere înregistrat la începutul anului”, a declarat Ruth Brand, directoarea biroului de statistică Destatis, adăugând că „creșterea a fost determinată în principal de evoluția pozitivă a exporturilor”. Economia a crescut cu 0,4% în primul trimestru.

Revizuirea creșterii economice din al doilea trimestru este un alt semn că industria prelucrătoare a zonei euro ar putea face față mai bine decât se anticipa șocului energetic generat de războiul din Orientul Mijlociu .

Producția industrială și exporturile au crescut, de asemenea, în ultimele luni, în ciuda consecințelor conflictului SUA – Iran..

Datele revizuite privind PIB-ul au arătat că exporturile au crescut cu două procente în al doilea trimestru față de primul, în timp ce importurile au crescut, de asemenea, substanțial.

Investițiile au scăzut ușor, antrenate de o scădere drastică în domeniul mașinilor și echipamentelor. Cheltuielile atât ale gospodăriilor, cât și cele publice au înregistrat o ușoară creștere.

***