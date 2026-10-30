Economia franceză s-a contractat cu 0,1% în T3 – Ministrul francez de Finanțe: „Trebuie să repornim economia”

Economia franceză s-a contractat cu 0,1% în al treilea trimestru din 2026, înregistrând o evoluție sub așteptări, în contextul în care economia zonei euro a fost afectată de majorarea costurilor de finanțare, de prețurile ridicate la energie și de instabilitate politică în creștere, potrivit Financial Times.

Deși economia franceză s-a contractat, creșterea economică din zona euro s-a situat la 0,4% în cel de-al trilea trimestru din 2026, depășind așteptările analiștilor, care estimau o creștere de 0,2%.

Germania a depășit așteptările, cu o creștere economică de 0,2% în T3, comparativ cu așteptările analiștilor, care estimau o creștere de 0,1%. Evoluția peste așteptări a zonei euro din T3 vine după o altă evoluție surprinzătoare în T2, atunci când creșterea s-a ridicat la 0,6%.

„Trebuie să repornim economia”

Evoluția economiei franceze din T3/2026 a fost influențată de o scădere de 0,6% a investițiilor de capital. Este a doua contracție trimestrială înregistrată de economia franceză în 2026, în contextul în care economia Franței s-a contractat cu 0,2% în T1/2026.

Ulterior, economia franceză a stagnat în T2, iar economiștii intervievați de Reuters au estimat că PIB-ul Franței va crește cu 0,1% în T3/2026.

„Concluzia este că economia Franței se află într-o etapă de stagnare în 2026, din cauza unei combinații fără precedent de șocuri interne și externe, de la valul de caniculă până la Strâmtoarea Ormuz. Trebuie să repornim economia”, a declarat Roland Lescure, ministrul francez de Finanțe, pentru Franceinfo TV.

Mai mult, inflația a accelerat peste așteptări în Franța în luna octombrie, până la o rată anuală a inflației de 3,8%, în creștere față de 3,4% în septembrie și peste așteptările analiștilor, care estimau o inflație de 3,6%.

În ultimele luni, Franța s-a confruntat cu o deteriorare a încrederii investitorilor, pe fondul creșterii datoriei publice și al perspectivei de instabilitate politică înaintea alegerilor prezidențiale din aprilie 2027.

Săptămâna trecută, randamentul obligațiunilor guvernamentale pe 10 ani, adică costul de finanțare pe termen lung, a depășit pragul de 5% pentru prima dată din 2002. Ponderea datoriei publice în PIB-ul Franței se apropie de 120%.

***