America first: Administrația Trump le interzice companiilor din apărare să acorde dividende și răscumpărări de acțiuni – Anul viitor va crește cu 50% bugetul de apărare

Președintele SUA Donald Trump a anunțat miercuri seară o intervenție majoră a guvernului american în planificarea de afaceri a companiilor din industria de apărare.

Într-o postare pe Truth Social, președintele american le-a transmis directorilor acestor firme – cele mai mari din lume în materie de industrie militară – că guvernul SUA ”nu va mai permite sau tolera” plata de ”dividende uriașe către acționari” sau ”răscumpărări masive de acțiuni în detrimentul și pe seama investițiilor în fabrici și echipamente”.

Dunald Trump atacă managementul companiilor din apărare, care ar avea salarii ”exorbitante și nejustificate”

De asemenea, Trump a spus că pachetele salariale ale directorilor acestor companii din industria de apărare ”sunt exorbitante și nejustificate” și, prin urmare, acestea nu vor mai fi permise să depășească 5 milioane de dolari – decât dacă firmele vor construi unități de producție noi.

Potrivit președintelui SUA, interdicția în materie de plăți de dividende și de realizare de răscumpărări de acțiuni va fi valabilă ”până la remedierea problemelor”, care țin de investiții în creșterea producției militare și de activitățile de întreținere a echipamentelor militare.

”Începând din acest moment, acești directori trebuie să construiască unități de producție noi și moderne, atât pentru livrarea și întreținerea acestui echipament important, cât și pentru fabricarea celor mai noi modele de echipamente militare ale viitorului. Până când vor face acest lucru, niciun director nu va avea voie să câștige peste 5 milioane de dolari, sumă care, oricât de mare ar părea, reprezintă doar o fracțiune din ceea ce câștigă în prezent.

În plus, întreținerea și repararea echipamentelor, odată livrate, sunt mult prea lente și trebuie îmbunătățite imediat. În calitate de președinte, cer ca întreținerea să fie «impecabilă și la timp». Prin urmare, nu voi permite plata de dividende sau răscumpărările de acțiuni pentru companiile de apărare până când aceste probleme nu vor fi remediate – același lucru este valabil și pentru salarii și compensațiile directorilor. Echipamentul militar nu este produs suficient de rapid! Trebuie construit acum, folosind banii care ar fi mers către dividende, răscumpărări de acțiuni și supra-compensarea directorilor, în loc să fie împrumutați de la instituții financiare sau obținuți de la Guvern”, a scris Trump.

Trump ia la țintă Raytheon, despre care spune că nu cooperează cu Pentagonul. Administrația le-a cerut investiții și creșterea producției militare

În același timp, într-o postare separată, președintele american a luat la țintă Raytheon, unul din marii producători din industria de apărare americană. Trump a scris că Raytheon nu va mai face afaceri cu guvernul american dacă nu va începe să facă investiții mai mari în fabrici noi.

”Am fost informat de către Departamentul pentru Război că contractorul de apărare Raytheon a fost cel mai puțin receptiv la nevoile Departamentului pentru Război, cel mai lent în creșterea volumului de producție și cel mai agresiv în cheltuirea banilor pe acționari, în detrimentul nevoilor și cerințelor armatei Statelor Unite. Raytheon pare să creadă că aceasta este Administrația Biden și că este «business as usual». Nu este! Ori Raytheon face un pas înainte și începe să investească mai mult, direct, în fabrici și echipamente, ori nu vor mai face afaceri cu Departamentul pentru Război. De asemenea, dacă Raytheon dorește afaceri suplimentare cu Guvernul Statelor Unite, în niciun caz nu li se va permite să facă răscumpărări suplimentare de acțiuni, unde au cheltuit zeci de miliarde de dolari, până când nu își pun lucrurile în ordine. Țara noastră este pe primul loc, iar ei vor trebui să învețe acest lucru pe calea cea grea!”, a transmis Donald Trump.

Trump vrea în 2027 un buget mai mare pentru armată cu 50% – 1,5 trilioane de dolari

În paralel, Trump a mai scris ca vrea să crească bugetul armatei SUA cu 50% anul care va urma, de la 1 trilion de dolari în 2026 la 1.5 trilioane de dolari în 2027.

Totodată, președintele Camerei Reprezentanților a anunțat că Trump va susține discursul despre Starea Națiunii pe 24 februarie. Data coincide cu împlinirea a patru ani de război al Rusiei în Ucraina.

JUST IN – Trump to deliver State of the Union on February 24th, 2026 – exactly 4 years after the start of the Russia-Ukraine war. pic.twitter.com/OfNsDlbdM9 — Disclose.tv (@disclosetv) January 7, 2026

***