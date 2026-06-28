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Europa & Lumea

Economistul-şef al FMI: Economia mondială rămâne ferm centrată pe dolar, în pofida schimbărilor din comerţul global

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De Iulian Soare

28 iunie, 2026

Economia mondială continuă să fie dominată de dolarul american, chiar dacă relaţiile comerciale internaţionale se schimbă în urma tarifelor vamale impuse de preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat economistul-şef al Fondului Monetar Internaţional (FMI), Pierre-Olivier Gourinchas, într-u interviu acordat Reuters.

Deşi fluxurile comerciale şi lanţurile economice globale se reconfigurează, dolarul îşi păstrează rolul central în comerţul internaţional, în sistemul bancar şi în rezervele valutare ale băncilor centrale.

„Observăm foarte puţine schimbări care să indice că ne îndepărtăm de o lume centrată pe dolar. Suntem încă foarte ferm într-o economie globală dominată de dolar. Asta nu înseamnă că situaţia nu s-ar putea schimba într-o zi, dar evoluţiile din ultimii zece ani au fost minore”, a declarat oficialul FMI.


Emitenții de stablecoin-uri dețineau, de asemenea, aur ca activ, ceea ce stimula creșterea cererii și a prețurilor, dar nici măcar băncile centrale nu cumpărau activ aur.

Prețul aurului a înregistrat o ușoară creștere vineri, pe fondul deprecierii dolarului și al atenuării ușoare a așteptărilor privind majorările ratei dobânzii în SUA, după ce datele privind inflația din SUA publicate cu o zi înainte sugerau că presiunile asupra prețurilor ar fi atins un nivel maxim. Aurul se îndrepta totuși spre a patra scădere săptămânală consecutivă.

(Citește și: Beneficii pe termen lung pentru SUA după preluarea controlului în Venezuela: Oferta globală de petrol și păstrarea dominației petrodolarului. La sub 50 de dolari/baril, modelul economic rusesc intră în colaps)

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