UE impune o taxă de 3 euro pentru a combate tsunami-ul de importuri chineze prin colete mici – O taxă similară de 25 lei intră în vigoare în România de la 1 ianuarie

Miniștrii de Finanțe din UE au căzut de acord vineri să impună, din iulie 2026, taxe vamale de trei euro la coletele cu o valoare de sub 150 euro care vin în cele 27 state membre UE, o decizie care va lovi platformele online din China, cum ar fi Shein, Temu şi AliExpress, transmite Agerpres.

Taxa convenită vineri este o măsură temporară ce va rămâne în vigoare până în 2028, când vor fi impuse taxe vamale tuturor mărfurilor importate în blocul comunitar, indiferent de valoarea lor, a precizat într-un comunicat Comisia Europeană.

”Această măsură temporară vine ca urmare a faptului că astfel de colete intră în UE fără taxe vamale, ducând la o concurenţă incorectă pentru vânzătorii din blocul comunitar, riscuri de sănătate şi de siguranţă pentru consumatori, nivel ridicată de fraudă şi temeri privind mediul”, se arată în comunicat.

În același timp, potrivit unui comunicat al Ministerului de Finanțe de la București, România a susținut noua taxă ”având în vedere nevoia urgentă de corectare a dezechilibrelor generate de importurile online masive de colete cu valoare sub 150 de euro”. România a aplicat deja o taxă de 25 de lei pentru aceste colete de valoare mică, ce va intra în vigoare de la 1 ianuarie.

Peste 90% din comenzile de sub 150 de euro vin din China

Anul trecut, aproximativ 4,6 miliarde de colete cu valoare mică, adică bunuri cu o valoare care nu depăşeşte 150 euro, au intrat pe piaţa UE, echivalentul a 12 milioane de colete pe zi. Această cifră este de două ori mai mare decât în 2023 şi de trei ori mai mare decât în 2022, iar multe dintre aceste bunuri s-au dovedit a fi neconforme cu legislaţia europeană. Această creştere exponenţială ridică numeroase semne de întrebare în condiţiile în care tot mai multe produse dăunătoare intră în UE.

Noua taxă va afecta probabil retailerii online care trimit mărfuri din China, cum ar fi Shein, Temu sau AliExpress, în condiţiile în care 91% din toate comenzile online de sub 150 de euro au venit din China în 2024.

De asemenea, noile reglementări ar urma să combată fraudele şi să evite acele importuri care sunt deliberat declarate cu o valoare subestimată în declaraţiile vamale, pentru evitarea plăţii taxelor.

Declaraţiile vamale neconforme au un efect negativ asupra firmelor din UE, care concurează cu importurile low-cost, a precizat Comisia Europeană. În plus, exceptarea coletelor mici de la plata taxelor vamale îi determină pe importatori să împartă comenzile mai mari în colete mai mici când sunt trimise în UE, generând risipă de ambalaje.

SUA a eliminat la rândul său propria politică „de minimis” care permitea intrarea fără taxe vamale a coletelor cu o valoare mai mică de 800 de dolari, ceea ce a dus la îngrijorări că importurile chinezești ieftine s-ar putea redirecționa mai mult către Europa. La nivelul UE a existat de asemenea temerea că țările UE vor implementa la nivel individual taxe.

Planul iniţial al UE era să elimine scutirile de care beneficiau coletele cu o valoare de sub 150 euro doar în 2028. Dar sosirea în blocul comunitar a miliarde de colete, în special din China, a declanşat o reacţie adversă din partea companiilor şi a pus presiune pe politicieni să acţioneze mai devreme, pentru a proteja retailerii europeni de concurenţa incorectă.

Analiștii atrag atenția că vânzătorii europeni, care respectă standardele ridicate în materie de produse, riscă să fie afectați de practicile neloiale și de vânzarea de bunuri contrafăcute prin intermediul piețelor online.

