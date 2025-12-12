România și-a depus candidatura pentru găzduirea viitoarei Autorități Vamale Europene

Ministerul Finanțelor a anunțat vineri că România și-a depus oficial candidatura pentru a găzdui, la București, sediul viitoarei Autorități Vamale Europene (EUCA).

Vineri a avut loc ședința regulată a miniștrilor de finanțe din UE (ECOFIN), unde au avut loc discuții pe marginea negocierilor privind Codul Vamal al Uniunii Europene și viitoarea Autoritate Vamalã Europeanã (EUCA).

”România a susținut consolidarea guvernanței EUCA și accelerarea operaționalizării EU Customs Data Hub, platforma centralizată de date vamale care va integra și monitoriza în timp real fluxurile comerciale din întreaga Uniune Europeană. Pentru România, aceste evoluții implicã atât întărirea capacității de supraveghere și control vamal, cât și creșterea eficienței în combaterea fraudei, facilitarea comerțului legal și integrarea mai rapidã în viitoarea arhitecturã digitală a vamalelor europene. Autoritatea Vamală Românã, în coordonare cu Ministerul Finanțelor, a depus în mod oficial candidatura României pentru găzduirea EUCA – o structură strategică, care va deveni un centru de comandă al activităților vamale la nivel comunitar”, a transmis Ministerul Finanțelor.

Discuții în ECOFIN pentru pachetul de integrare a piețelor de capital din UE

Consiliul miniștrilor de finanțe din UE a discutat în ședința de vineri și publicarea către Comisia Europeanǎ a pachetului privind integrarea și supravegherea piețelor de capital – un set amplu de mãsuri prin care UE urmãrește armonizarea regulilor, întărirea supravegherii și facilitarea accesului companiilor la finanțare.

Pachetul are ca scop crearea unei piețe de capital mai profunde și mai eficiente la nivel european, reducând fragmentarea actualã dintre statele membre.

Conform ministerului de Finanțe, ministrul Alexandru Nazare a subliniat importanța tratării acestui pachet cu maximă prioritate la nivelul UE.

”România sprijinã pe deplin acest pachet, care reprezintã un pas esențial pentru consolidarea piețelor de capital europene și pentru stimularea investițiilor. Este important sã avansãm rapid și sã evitǎm întârzierile generate de analize excesiv de detaliate. Cheia succesului acestui demers este simplificarea. Avem nevoie de reguli clare, eficiente și ușor de aplicat, care sã sprijine dezvoltarea piețelor de capital. Obiectivul trebuie sã fie stimularea investițiilor, astfel încât, în viitorul apropiat, sã creăm condițiile dezvoltãrii unor noi unicorni, inclusiv din zona Europei de Est și România”, a spus Nazare.

Miniștrii din UE au analizat costurile generate de legislația în exces

Potrivit ministerului de resort, la ECOFIN, Nazare a susținut modernizarea sistemelor vamale europene, accelerarea integrãrii piețelor de capital, consolidarea supravegherii financiare și o evaluare mai echilibratã a impactului legislației UE asupra economiilor naționale.

În ECOFIN, a fost prezentată și o analizã privind impactul cumulativ al inițiativelor legislative europene, care ar putea genera costuri semnificative pentru administrații și companii.

”Subliniem necesitatea unei metodologii comune la nivelul UE pentru evaluarea costurilor și beneficiilor, dar și importanța analizelor diferențiate, adaptate profilului fiecãrui stat membru, având în vedere cã aceleași norme produc efecte economice distincte. Existã riscul ca povara administrativã excesivã sã afecteze competitivitatea întreprinderilor europene, în special a IMM-urilor”, a transmis ministrul finanțelor.

Conform Ministerului de Finanțe, impactul economic și financiar al agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, simplificarea reglementării financiare, raportul ECA privind implementarea bugetului Uniunii Europene pentru anul financiar 2024 — documentul anual al Curții Europene de Conturi care evalueazã modul în care au fost utilizate fondurile europene, identificã eventuale nereguli și formuleazã recomandãri pentru îmbunãtãțirea gestionãrii bugetare —, precum și pachetul Euro digital și Semestrul European au completat agenda ECOFIN de vineri.

