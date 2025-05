ECOFIN: Progrese pe uniunea piețelor de capital – Comisia va veni în iunie cu o propunere pe securitizare / Comisarul european pentru Economie a îndemnat țările să optimizeze PNRR, unde România are mari restanțe

Ministrul polonez de finanțe, Andrej Domanski, a anunțat marți, după reuniunea miniștrilor de finanțe de la Bruxelles (ECOFIN), că se așteaptă ca, la mijlocul lunii iunie, Comisia să prezinte o propunere ambițioasă de promovare a securitizării și de impulsionare a dosarului uniunii economiilor și investițiilor, parte din proiectul pentru Uniunea Piețelor de Capital.

Domanski, responsabilul cu promovarea dosarelor ECOFIN până la final de iunie, în baza președinției poloneze a Consiliului Uniunii Europene, a anunțat și că dorește să ajungă la un acord final privind instrumentul comun de finanțare a apărării SAFE în cursul lunii mai.

Totodată, în ședința ECOFIN de marți a existat și o prezentare a directorului Stockholm Institute of Transition Economics, Torbjörn Becker, care a arătat că economia Rusiei suferă mult mai puternic de pe urma sancțiunilor occidentale decât reiese din statisticile publicate de Moscova.

„Există un consens asupra faptului că Europa are nevoie de o piață de capital mai profundă și mai bine integrată”, a declarat ministrul polonez de finanțe după ședința ECOFIN.

Pe agenda ECOFIN: Aspecte legate de încasarea TVA pentru tranzacțiile online în cadrul UE și SAFE, sistemul de finanțare pentru Apărare.

Conform lui Domanski, miniștrii au ajuns la un acord privind echivalentul unui ghișeu unic pentru încasarea TVA în cazul importurilor realizate prin platformele de comerț electronic.

„Acest acord va aduce beneficii întreprinderilor și consumatorilor europeni. Va facilita tranzacțiile transfrontaliere și, cel mai important, va asigura condiții egale de concurență pentru toți furnizorii și platformele de e-commerce din țări terțe. Cred, de asemenea, că este un pas foarte important în simplificarea procedurilor privind TVA-ul, parte a eforturilor UE de a crea un mediu de afaceri favorabil în Europa”, a explicat ministrul polonez.

Dombrovskis, comisarul european pentru Economie: „Am amintit ministrilor de finanțe că termenul limită pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR e august 2026 – România are restanțe majore

La rândul său, Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie, a afirmat cu privire la Planurile Naționale de Redresare și Reziliență (PNRR) ale țărilor UE, unde România are restanțe majore, că termenul limită pentru îndeplinirea jaloanelor este finalul lunii august 2026.

„Comisia a oferit actualizarea periodică privind progresele în implementarea Mecanismului de Redresare și Reziliență. Până acum au fost plătite în total 311,4 miliarde de euro. În prezent, Comisia evaluează 17 cereri de plată, în valoare totală de 62,2 miliarde de euro, care acoperă 613 jaloane și obiective. Am reamintit statelor membre, încă o dată, că termenul legal pentru îndeplinirea tuturor jaloanelor și obiectivelor este sfârșitul lunii august 2026. Asta înseamnă că mai avem aproximativ 15 luni pentru a trimite toate cererile de plată restante și documentația justificativă”, a declarat Dombrovskis (foto) în conferința de presă de după întrunirea ECOFIN.

Acesta a adăugat că a subliniat două puncte-cheie în cadrul întâlnirii de marți a ECOFIN: În primul rând, necesitatea accelerării eforturilor de implementare și respectarea calendarului stabilit pentru transmiterea cererilor de plată și a dovezilor aferente. Iar în al doilea rând, statele membre trebuie să-și revizuiască urgent planurile și să elimine orice măsuri care nu mai sunt fezabile până la expirarea termenului legal al Mecanismului de redresare și Reziliență.

„Finanțarea Apărării are nevoie de instrumente suplimentare”

Totodată, în ceea ce privește sistemul SAFE pentru finanțarea cheltuielilor suplimentare de Apărare, ministrul polonez al Finanțelor Andrej Domanski a adăugat spus că acesta este „absolut esențial pentru Europa, pentru securitatea noastră și pentru construirea unei industrii de apărare puternice”.

„În al doilea rând, am avut o dezbatere în profunzime asupra propunerii SAFE, ceea ce reflectă angajamentul nostru de a consolida capacitățile de apărare ale Europei. Discuția de astăzi (marți – n.r.) a arătat clar un sprijin foarte puternic din partea miniștrilor pentru încheierea rapidă a negocierilor. Trebuie să deblocăm 150 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi pentru investiții în apărare, este o chestiune de prioritate. Acest lucru va avea un impact pozitiv nu doar asupra securității Europei, ci și asupra PIB-ului și inovației. Este nevoie de o bază industrială puternică în UE și sunt foarte mulțumit că Comisia a propus acest pachet istoric de 150 de miliarde de euro în împrumuturi, precum și o abordare mai flexibilă a politicii fiscale, sub forma clauzei naționale de derogare. Președinția poloneză își propune să adopte regulamentul cât mai curând posibil. Aceasta este principala noastră prioritate, iar pachetul ReArm Europe este absolut crucial. Totodată, există o înțelegere generală că este nevoie și de alte instrumente complementare”, a spus Domanski (foto).

Oficialul polonez a adăugat: „Ca punct permanent pe agenda ECOFIN în timpul președinției poloneze, am avut un schimb amplu de opinii privind creșterea competitivității și simplificarea. Astăzi ne-am concentrat pe uniunea economiilor de economisire și investiții, în special pe securitizare. Există un consens că Europa are nevoie urgentă de piețe de capital mai profunde și mai integrate pentru a atrage investiții în mod eficient și pentru a-și consolida reziliența economică. Acest lucru este cu atât mai important în contextul geopolitic actual. Miniștrii și-au exprimat în mod clar așteptarea pentru acțiuni ambițioase și rapide în privința securitizării”.

