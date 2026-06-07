Echipele naționale de hochei ale Rusiei și Statele Unite vor disputa un meci amical pe 1 iulie la Mocova, a anunțat președintele Camerei de Comerț Americane din Rusia, Robert Agee. Potrivit acestuia, evenimentul sportiv va fi organizat cu ocazia aniversării a 250 de ani de la proclamarea independenței Statelor Unite și ar putea contribui la îmbunătățirea relațiilor dintre Moscova și Washington. Meciul se va desfășura la arena Kristall din complexul sportiv Lujniki din Moscova.

„Sunt foarte bucuros să anunț că vom organiza primul meci de hochei pentru a celebra cea de-a 250-a aniversare a Statelor Unite. Pe 1 iulie, meciul va avea loc la Moscova și sperăm că va contribui la topirea gheții care s-a format între noi”, a declarat Agee în marja Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, citat de agenția Dojdi.

Președintele Vladimir Putin a propus pentru prima dată organizarea de meciuri de hochei între echipele Rusiei și SUA în ambele țări în timpul unei convorbiri telefonice directe cu președintele Trump în martie 2025. La scurt timp după acea convorbire telefonică, Kremlinul a menționat la acea vreme că președintele Trump „și-a exprimat sprijinul” pentru inițiativă.

Deși nu este clar ce jucători vor alcătui loturile fiecărei echipe, The Moscow Times l-a citat pe Robert Agee care a declarat că „superstarul NHL și proeminent susținător al lui Putin, Alexander Ovechkin, va fi implicat în organizarea evenimentului, iar loturile de jucători vor fi un amestec de sportivi profesioniști și amatori.”

Federația Internațională de Hochei pe Gheață a interzis Rusiei participarea la toate turneele internaționale oficiale imediat după invazia Ucrainei din 2022, așadar acest eveniment constituie o sfidare rară și simbolică a organismului sportiv internațional și a regulamentelor sale.

În același timp, ucrainenii sunt indignați de acest proiect, deoarece doresc să vadă Rusia cât mai izolată posibil. Dar un meci de hochei SUA împotriva Rusiei, mediatizat de presa internațională și cu superstaruri pe gheață, ar fi orice altceva în afară de „izolare”.

În cadrul aceluiași forum, Agee a criticat eficiența sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei, susținând că acestea nu contribuie la soluționarea conflictului din Ucraina și nici la îmbunătățirea relațiilor bilaterale.

„Nu cred că sancțiunile sunt o metodă eficientă dacă obiectivul administrației americane este obținerea unei soluții pașnice. Introducerea unor sancțiuni suplimentare nu va ajuta. Dacă ai încercat ceva de 20 de ori și nu a funcționat, probabil că nu va funcționa nici în continuare. Nu a funcționat în ultimii patru ani și nu va funcționa nici peste cinci ani”, a afirmat șeful Camerei de Comerț Americane din Rusia.

Organizarea unui astfel de meci ar fi o mare victorie diplomatică pentru Moscova, dar Casa Albă consideră că merită, în esență, dacă poate duce la încheierea păcii și, în cele din urmă, la normalizarea relațiilor cu Rusia.

***