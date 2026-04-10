Echipamente germane, japoneze și elvețiene au ajuns în fabricile de rachete din Rusia

Direcția Principală de Informații a Apărării din Ucraina (HUR) a declarat că, împreună cu structuri analitice, a identificat încă 15 întreprinderi din complexul militar-industrial al Rusiei care nu sunt încă vizate de sancțiuni ale statelor din coaliția internațională, potrivit Euromaidan Press.

Agenția a publicat, de asemenea, date privind 66 de echipamente tehnologice străine utilizate de aceste companii, despre care afirmă că permit continuarea producției de armament a Rusiei în pofida presiunii sancțiunilor internaționale.

Echipamentele străine continuă să alimenteze mașina de război a Rusiei

Este vorba despre produse de origine germană, japoneză, taiwaneză, austriacă și elvețiană, care au intrat în complexul militar-industrial al Rusiei și au devenit esențiale pentru producția de armament.

Printre echipamentele identificate se numără strunguri de înaltă precizie, mașini de frezat și rectificat, centre de prelucrare CNC, sisteme pentru producția de plăci cu circuite imprimate, precum și standuri de testare la vibrații și camere de temperatură, fără de care producția militară modernă este practic imposibilă.

Aceste tehnologii permit industriei de apărare a Rusiei să mențină ritmul de producție și să se adapteze condițiilor unui război de lungă durată.

Rusia produce componente pentru rachetele Iskander pe strunguri germane

Printre întreprinderile nou identificate se numără producători de componente pentru rachetele de croazieră 9M727 ale sistemului operațional-tactic Iskander.

Printre acestea se află, în special, uzina „Electronpribor” din Tambov, Uzina Electromecanică din Voljsk și SA „Orbita”, care rămân în afara presiunii sancțiunilor, în ciuda implicării lor directe în producția de armament.

Aceasta înseamnă că inclusiv componente critice ale sistemelor de rachete continuă să fie produse cu acces la tehnologii globale.

Controlul insuficient asupra utilizatorului final permite livrarea de echipamente care sunt ulterior folosite în scopuri militare, chiar dacă au fost destinate formal sectorului civil.

Ucraina cere măsuri mai dure pentru oprirea agresorului

Direcția Principală de Informații a Apărării din Ucraina a subliniat necesitatea consolidării controlului internațional asupra exportului de tehnologii sensibile, deoarece fără acest lucru presiunea sancțiunilor rămâne incompletă.

„Este esențial să se restricționeze livrarea către Federația Rusă a pieselor de schimb, fluidelor tehnice și software-ului, fără de care chiar și echipamentele deja instalate nu vor putea funcționa pentru mult timp”, subliniază agenția.

Printre posibilele măsuri se numără restricții tehnologice, inspecții ale locurilor unde este utilizat echipamentul și controlul pieței secundare, care ar putea deveni esențiale pentru blocarea accesului Rusiei la resurse critice.

