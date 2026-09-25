PSD a desemnat echipa ce va discuta cu Siegfried Mureșan programul de guvernare. Sorin Grindeanu spune că liberalul va pica votul în Parlament și va urma o nouă desemnare

PSD a desemnat o echipă care să discute cu premierul desemnat, Siegfried Mureșan, programul de guvernare. Din echipă nu face parte și liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, care se află într-un turneu de întruniri cu organizațiile importante ale formațiunii.

”Am desemnat o echipă, eu fiind plecat din Bucureşti, dacă e cazul să discute pe Programul de guvernare”, a anunțat Grindeanu, într-o confernţă de presă în judeţul Caraş-Severin.

Guvernul Mureşan nu va întruni voturile necesare și președintele va face o nominalizare, spune Sorin Grindeanu.

El a mai declarat că încă nu a primit programul de guvernare propus de premierul desemnat și că i-a cerut lui Ilie Bolojan, în discuția purtată miercuri, să-l retragă pe Siegfried Mureșan: ”Am făcut acel apel, să îi scurtăm calvarul. Ilie, pune-l să îşi depună mandatul, că tot acolo ajungem, măcar scurtăm această perioadă”.

Siegfried Mureșan, discuții cu președintele Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a avut vineri o discuție, la Palatul Cotroceni, cu Siegfried Mureşan, care şi-a anunţat intenţia de a depune sâmbătă la Parlament lista miniştrilor şi Programul de guvernare.

Luni, membrii Cabinetului Mureșan ar urma să fie audiați de comisiile parlamentare, după care urmează programarea votului în plen pentru guvern.

Președintele Dan va face o nouă desemnare și atunci se va găsi o majoritate, sub spectrul alegerilor anticipate, crede Sorin Grindeanu

”Atunci când o să fie votul pentru Siegfried Mureşan, Guvernul va pica. Se intră în două posibile scenarii. Ori va exista o nouă nominalizare, ori preşedintele declanşează procedurile pentru alegeri anticipate. (…) Va exista o a doua nominalizare. Hai să vedem cine va fi a doua nominalizare. În funcţie de asta, ce cred eu că trebuie făcut este indiferent de cine va fi nominalizarea să existe o majoritate transparentă, o majoritate în Parlament care să nu fie una de conjunctură şi care să facă posibilă ca acea guvernare să fie una coerentă”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

În varianta în care va fi viitorul premier desemnat, Grindeanu spune că va discuta cu toate partidele:

”Dacă voi fi cel care va fi nominalizat de preşedinte, eu am discuţii cu toată lumea şi o să văd în final ce voi putea să rezolv. Dacă voi putea să am o majoritate care să fie o majoritate bazată pe valori europene, o majoritate transparentă, o majoritate care să asigure o guvern I are coerentă, stabilă, care să ducă la schimbarea direcţiei. Altfel, poţi să ai un vot conjunctural prin care să treci un guvern, dar e un guvern slab, un guvern care poate în două, trei luni să pice la o moţiune de cenzură. Iar oricine va fi în acea poziţie de viitor prim-ministru, va fi un prim-ministru slab. Trebuie să există o majoritate transparentă bazată pe o majoritate în Parlament care să dureze, nu să fie una conjuncturală şi cred că ăsta este drumul de urmat”.

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