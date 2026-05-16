EAU își face o nouă conductă pentru a ocoli Strâmtoarea Ormuz – din 2027 își va dubla capacitatea de export

Compania națională de petrol ADNOC din Abu Dhabi intenționează să pună în funcțiune o nouă conductă în 2027, care i-ar dubla capacitatea de export de petrol prin Emiratul Fujairah, care se află în afara Strâmtorii Hormuz.

ADNOC intenționează să construiască un nou proiect, conducta Vest-Est 1, care se așteaptă să devină operațională anul viitor și să dubleze capacitatea de export a gigantului energetic din Emiratele Arabe Unite prin Emiratul Fujairah pentru a satisface cererea globală de energie, a anunțat vineri Biroul de presă din Abu Dhabi.

Șeicul Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Prințul Moștenitor al Abu Dhabi, a prezidat o reuniune a Comitetului Executiv al Consiliului de Administrație al ADNOC, revizuind actualizările privind noul proiect al conductei Vest-Est, a menționat biroul de presă.

Noul proiect de conductă nu putea veni într-un moment mai bun pentru Emiratele Arabe Unite, care încearcă să își stimuleze exporturile de petrol prin porturile din afara Strâmtorii Hormuz care în prezent este de facto blocată, mai ales că EAU a părăsit OPEC, după aproape 60 de ani, și nu mai sunt legate de nicio cotă de producție.

EAU a părăsit OPEC începând cu 1 mai pentru a-și urmări interesele naționale, după ani de certuri cu ceilalți membri ai cartelului cu privire la cotele de producție și la ponderea lor în capacitatea totală de producție.

De ani de zile, EAU au dorit să își majoreze capacitatea de producție de țiței la 5 milioane de barili pe zi (bpz) până în 2027. EAU au insistat că ar trebui să i se permită, în cadrul acordurilor de producție OPEC și OPEC+, să utilizeze mai mult din capacitatea sa de export neutilizată. Țara, alături de Arabia Saudită, este una dintre puținele din regiune – și din lume – care deținea capacitate de producție neutilizată înainte de începerea conflictului din Orientul Mijlociu.

În prezent, Emiratele Arabe Unite semnalează că trebuie să își protejeze propriile interese economice și accelerează investițiile în proiecte noi, nestingherite de restricțiile OPEC sau OPEC+, după ce au părăsit cartelul și alianța mai largă.

Având în vedere incertitudinea privind redeschiderea Strâmtorii Hormuz și dacă traficul va reveni la trecerea liberă și necondiționată de dinainte de război, Emiratele Arabe Unite accelerează acum planurile de a ocoli punctul critic de blocare a exporturilor de petrol și de a profita de creșterea producției.

