Americanii de la Eaton investesc 6 mil. $ într-o nouă fabrică în Maramureș: hală de 5.000 mp cu linii automate pentru produse electrice

Compania Eaton își extinde activitatea din Maramureș prin construirea unei noi unități de producție în localitatea Sârbi, comuna Fărcașa, scrie publicația locală MaramureșOnline.ro. Conform sursei citate, investiția este estimată la aproximativ 6 milioane de dolari, echivalentul a aproape 26 de milioane de lei, și vizează realizarea unei hale moderne cu o suprafață de aproape 5.000 de metri pătrați.

Lucrările au început oficial miercuri, 8 iulie, în cadrul unui eveniment la care au participat reprezentanți ai companiei, ai administrației locale și ai administrației județene. Noua investiție confirmă intenția Eaton România de a-și consolida prezența în Maramureș și de a dezvolta capacitatea de producție existentă în zona Fărcașa.

Ce vor produce americanii de la Eaton la noua fabrică

Noua hală va cuprinde spații de producție, depozitare și birouri, precum și linii automate și semi-automate destinate prelucrării metalului și plasticului. Proiectul include și echipamente moderne pentru asamblarea produselor electrice, alături de soluții pentru reducerea consumului de energie, între care pompe de căldură și panouri fotovoltaice.

Investiția este considerată importantă pentru economia locală, în contextul în care mai multe companii din Maramureș, în special din industria lemnului, se confruntă cu scăderea comenzilor, restructurări și reducerea activității. Extinderea Eaton poate contribui la menținerea și crearea de locuri de muncă, dar și la consolidarea comunei Fărcașa ca zonă industrială importantă pentru sudul județului.

Reprezentanții administrației județene au arătat că dezvoltarea economică depinde și de existența unei infrastructuri adaptate nevoilor investitorilor. În acest context, au fost analizate soluții pentru reabilitarea drumului care face legătura între halele de producție, astfel încât transportul materiilor prime și al produselor să se desfășoare în condiții mai bune.

Proiect pentru învățământul dual

Primarul comunei Fărcașa, Ioan Stegeran, a fost felicitat pentru implicarea administrației locale în atragerea și susținerea investițiilor. Dezvoltarea zonei industriale este privită drept una dintre principalele direcții prin care comuna poate crea locuri de muncă și poate oferi perspective economice locuitorilor din Fărcașa și din localitățile învecinate.

Un alt proiect aflat în pregătire vizează dezvoltarea învățământului tehnologic, profesional și dual. Obiectivul este pregătirea tinerilor în meserii cerute de companiile din zonă și crearea unei legături mai strânse între sistemul de educație și piața muncii.

Prin noua investiție, Eaton transmite un semnal de încredere în potențialul economic al județului și în forța de muncă disponibilă în Maramureș. Extinderea activității de la Fărcașa poate avea efecte pe termen lung asupra economiei locale, atât prin locurile de muncă generate, cât și prin dezvoltarea infrastructurii și a programelor de pregătire profesională.

***