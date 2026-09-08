După vizita emisarilor americani, Volodimir Zelenski anunță o posibilă „dezescaladare” a războiului în această iarnă

Rusia a semnalat emisarilor lui Donald Trump că este dispusă să înceapă negocieri cu privire la încetarea războiului din Ucraina, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu pentru Axios, menţionând o posibilă „dezescaladare” în această iarnă, relatază News.ro.

Liderul rus Vladimir Putin „are nevoie de Trump” şi nu vrea să-l „supere”, cu atât mai mult înaintea alegerilor americane de la jumătatea mandatului de la începutul lunii noiembrie, crede preşedintele ucrainean.

Rusia, pregătită de negocieri

Prin urmare, Kremlinul s-a arătat „dispus să discute”, a adăugat acesta, referindu-se la asigurările primite de la emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, care s-au deplasat pe rând la Moscova şi Kiev în acest weekend pentru a se întâlni cu cei doi preşedinţi.

Printre pistele propuse de Washington pentru a iniţia un proces de pace se numără o posibilă „dezescaladare” înainte sau în timpul iernii, notează Axios. „Există idei legate de energie, cereale, electricitate, precum şi de petrol şi gaze”, a declarat Volodimir Zelenski pentru publicaţia americană.

Infrastructurile legate de aceste diferite sectoare sunt vizate în mod special de atacurile pe care cele două tabere le lansează zilnic. În fiecare iarnă, Rusia îşi intensifică atacurile împotriva sectorului energetic ucrainean, aruncând populaţia acestei ţări în frig şi întuneric. De asemenea, vizează traficul maritim din Marea Neagră, pe unde tranzitează cea mai mare parte a exporturilor ucrainene de cereale.

La rândul său, Kievul a intensificat de la începutul anului atacurile împotriva rafinăriilor şi terminalelor ruseşti de gaz şi petrol, provocând penurii de combustibil şi îngreunând exporturile ruseşti de hidrocarburi.

„Putin nu vrea să îl supere pe Donald Trump”

Steve Witkoff a apreciat luni că turneul său a permis realizarea unor „progrese substanţiale” în vederea organizării unor negocieri tripartite pentru a pune capăt conflictului declanşat de invazia rusă din februarie 2022. Donald Trump a fost ales în 2024, inclusiv pe baza promisiunii de a rezolva rapid războiul din Ucraina, fără succes până în prezent.

Preşedintele ucrainean consideră că săptămânile dinaintea iernii oferă o fereastră de oportunitate pentru diplomaţie. Deşi Zelenski a afirmat că este convins că preşedintele rus Vladimir Putin mizează pe o altă iarnă brutală pentru a slăbi Ucraina, el a adăugat că Putin nu doreşte să-l supere pe preşedintele SUA înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. „Impresia mea (este) că Putin are nevoie de Trump. Nu vrea… să-l supere”, a spus el.

Zelenski a afirmat că, chiar dacă Putin nu doreşte o dezamorsare a conflictului, ar putea fi presat de administraţia Trump să facă acest lucru.

Când a fost întrebat dacă Putin ar dori să-i ofere lui Trump o victorie diplomatică înaintea alegerilor din SUA, Zelenski a răspuns: „Da.”

Deblocarea negocierilor de pace

Zelenski a menţionat că mesajul pe care l-a primit de la emisarii americani a fost că „ruşii sunt pregătiţi să negocieze”. El rămâne totuşi sceptic, deoarece acţiunile Rusiei pe câmpul de luptă şi recenta escaladare a atacurilor nu demonstrează o disponibilitate de a face compromisuri.

Totuşi, Zelenski a afirmat că, în urma vizitei emisarilor americani, Putin ar fi „pregătit să discute” idei pentru a face progrese în negocieri.

Zelenski a spus că emisarii SUA au venit la Moscova şi la Kiev în primul rând pentru a „debloca” procesul diplomatic, dar au adus şi câteva idei noi. El a refuzat să dezvăluie toate detaliile, dar a menţionat că unele dintre discuţii au vizat posibile măsuri de dezescaladare din partea Rusiei şi a Ucrainei înainte de iarnă şi pe durata acesteia.

„Există idei legate de (instalaţiile) energetice şi de (transporturile) de cereale, de (instalaţiile) electrice şi de (exporturile) de petrol şi gaze. Noi şi Rusia avem interese diferite”, a dat asigurări Zelenski.

Întrebat dacă noua abordare a SUA implică atât reluarea negocierilor, cât şi încercarea de a ajunge la înţelegeri care să permită Ucrainei şi Rusiei să treacă peste iarnă fără o escaladare majoră, Zelenski a spus că această interpretare este „foarte aproape de realitatea acestor discuţii”.

El a descris primul obiectiv ca fiind reluarea negocierilor, iar al doilea ca fiind încercarea de a face ca iarna care urmează să fie diferită de cele anterioare, când atacurile ruseşti asupra infrastructurii energetice a Ucrainei au intensificat conflictul.

Scopul, a spus el, ar fi acela de a identifica măsuri înainte sau în timpul iernii „care să poată apropia părţile de pace”.

SUA pregătește un „pachet de iarnă” de ajutor pentru Ucraina

Potrivit Axios, oficialii americani spun că nu ştiu dacă va fi posibil să se ţină seama de interesele atât ale Rusiei, cât şi ale Ucrainei înainte de venirea iernii. Nenumărate încercări anterioare de a ajunge la încetări ale focului sau de a suspenda atacurile asupra instalaţiilor energetice au eşuat.

Zelenski a declarat că se aşteaptă ca echipa americană să-l informeze pe Trump şi apoi să continue consultările cu oficialii ucraineni şi europeni.

Liderul ucrainean a mai spus că SUA susţin, totodată, un „pachet de iarnă” separat pentru Ucraina, care ar include asistenţă în domeniul apărării aeriene şi al energiei.

„Nu este vorba doar de rachete”, a spus Zelenski. „Este vorba şi de GNL … şi este vorba, de asemenea, de măsuri de dezamorsare a conflictului”.

Zelenski consideră că Putin mizează pe iarnă pentru a provoca suficiente pagube Ucrainei, astfel încât să forţeze Kievul să facă concesii suplimentare. „Rusia crede cu adevărat că această iarnă îi poate ajuta să ne înfrângă”, a explicat Zelenski.

El a afirmat că Moscova speră ca o ofensivă majoră de iarnă şi atacurile asupra infrastructurii ucrainene să dea o „lovitură puternică”, după care Ucraina va deveni „mai dispusă la compromisuri”.

Zelenski a subliniat că Ucraina a făcut deja toate compromisurile posibile şi că orice proces diplomatic ar avea nevoie, de asemenea, de garanţii de securitate şi de un pachet de sprijin economic.

Zelenski a subliniat, de asemenea, că Rusia se confruntă cu propriile riscuri pe măsură ce se apropie lunile de iarnă. Ucraina, a spus el, poate lovi Rusia şi din punct de vedere economic. „Când ne-au atacat reţeaua electrică, le-am blocat posibilitatea de a vinde petrol şi gaze”, a spus el. De asemenea, a avertizat că întreruperile exporturilor agricole ar putea determina creşterea preţurilor globale la alimente şi ar putea provoca insecuritate alimentară.

Zelenski vrea să implice și ONU în procesul de pace

Zelenski a afirmat că Ucraina doreşte să folosească lunile septembrie şi octombrie pentru a relua un proces diplomatic şi a sugerat Adunarea Generală a ONU de la New York, de la sfârşitul acestei luni, ca posibil loc de desfăşurare a unor noi discuţii între SUA şi Ucraina.

El a menţionat că există şi posibilitatea unei noi runde de negocieri trilaterale între SUA, Ucraina şi Rusia, deşi nu s-a luat încă nicio decizie.

„Avem la dispoziţie lunile septembrie şi octombrie pentru a găsi o modalitate de a discuta”, a spus Zelenski. „Fără dialog… nu vom obţine niciun rezultat”, a recunoscut el.

„Cred că preşedintele Trump poate găsi o cale către un început real al procesului de negociere înainte de iarna grea”, a adăugat Zelenski..

Liderul de la Kiev spune că Ucraina va trebui să rămână puternică din punct de vedere militar pe tot parcursul oricărui proces diplomatic şi a susţinut că Kievul se află în prezent într-o poziţie mai bună pe câmpul de luptă decât în trecut, în ciuda deficienţelor în domeniul apărării aeriene şi a atacurilor continue cu drone şi rachete din partea Rusiei.

De asemenea, el a solicitat sancţiuni suplimentare din partea SUA împotriva Rusiei, descriindu-le ca fiind o sursă cheie de pârghie în orice negocieri. „Putin are nevoie de bani”, a spus Zelenski. „Putin vrea bani pentru a continua războiul”, a subliniat el.

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