După trei luni de la oprire, centrala de la Cernavodă mai încearcă o repornire: Reactorul 2 a fost conectat la rețea miercuri, iar Reactorul 1 va fi repornit joi

Reactorul 2 a centralei nucleare de la Cernavodă a fost reconectat la Sistemul Energetic Național (SEN) în dimineața zilei de miercuri, în jurul orei 05:00, iar la ora 06:00 a reînceput să genereze și injecteze energie electrică în rețea, potrivit datelor Transelectrica.

În același timp, Nuclearelectrica (SNN), compania de stat ce operează centrala de la Cernavodă, a anunțat miercuri că și Unitatea 1 CNE Cernavodă va fi reconectată la Sistemul Energetic Național, în cursul zilei de joi, 12 noiembrie 2026, ulterior finalizării lucrărilor de remediere de către specialiștii CNE Cernavodă. Reactorul 1 va ajunge la capacitate în cursul zilei de vineri.

În ceea ce privește Reactorul 2, puterea sa a fost crescută treptat pe parcursul dimineții, iar în jurul orei 11:16 se situa pe un palier de 300 de MW, aproape la jumătate din capacitate capacitate.

Unitatea 2 a centralei a fost oprită în data de 13 luna august ca urmare a secării Dunării, iar acum urmează să atingă puterea nominală în cursul zilei de joi.

Graficul producției din Sistemul Energetic Național, miercuri, la ora 11:30:

De vineri, 13 noiembrie, ambele reactoare de la Cernavodă vor funcționa la maximum, producând 20% din consumul României

Amintim că, inițial, Nuclearelectrica trebuia să repornească marți Reactorul 2. Repornirea a fost amânată cu o zi după o defecțiune la Reactorul 1, respectiv la condensatorul turbinei (nu la partea nucleară a reactorului) ce produce energie, ce a dus la deconectarea de la SEN după doar 3 zile de funcționare. În urma incidentului, directorul tehnic de la Cernavodă a fost înlocuit.

”Unitatea 1 va atinge puterea nominala în data de 13 noiembrie 2026. De asemenea, Unitatea 2 CNE Cernavodă a fost conectată la Sistemul Energetic Național în data de 11 noiembrie 2026, urmând să atingă puterea nominală pe 12 noiembrie. Efectuarea lucrărilor de remediere și reconectarea Unității 1, precum și conectarea Unității 2 la Sistemul Energetic Național s-au realizat în baza procedurilor aplicabile, în condiții de maximă securitate nucleară, fără impact asupra personalului și mediului înconjurător. Începând cu data de 13 noiembrie 2026, ambele Unități ale CNE Cernavodă vor funcționa la putere nominală, reasigurând aproximativ 20% din necesarul de consum al României”, arată Nuclearelectrica, într-un comunicat.

Probleme mari pentru sistemul energetic, în lipsa energiei nucleare

De notat că sistemul energetic național a avut dificultăți săptămâna trecută, iar în seara zilei de 5 noiembrie România a realizat importuri masive de energie electrică pentru a acoperi deficitul de producție și pentru a ține lumina aprinsă. Nivelul maxim al importurilor a depășit în seara de 5 noiembrie, la un moment dat, 3.400 MW, în condițiile în care producția eoliană s-a redus la numai câteva sute de MW, față de aproximativ 2.700–2.800 MW cu două zile înainte. Importurile s-au apropiat astfel de capacitatea maximă transfrontalieră, de circa 4.000 MW.

Pe 5 noiembrie, la ora 18:30, consumul de energie electrică s-a situat la un maximum zilnic de 7.899 MW, în timp ce producția internă a fost de numai 4.498 MW, potrivit datelor Transelectrica. Diferența, de 3.401 MW, a fost acoperită din importuri, în condițiile în care producția eoliană a fost la acel moment de numai 273 MW, iar producția nucleară a continuat să fie zero.

De altfel, România a riscat în seara zilei de 3 noiembrie un black-out în Sistemul Energetic Național, după o avarie la o linie de evacuare de 400 kV care a dus la oprirea centralei pe gaze de 860 de MW de la Brazi a Petrom, într-un moment în care cele două reactoare de la Cernavodă erau oprite, iar consumul s-a situat în apropierea pragului de 8.000 MW.

Sistemul a rămas în echilibru în seara zilei de 3 noiembrie, fără ca marii consumatori să fie deconectați, în mare datorită producției eoliene, care s-a apropiat de 3.000 MW, alături de creșterea producției hidro (200-300 MW), importuri 1.200-1.300 MW) și aportul noii centrale de la Mintia, aflată încă în probe, dar care a pompat în jur de 600 de MW în sistem, după cum a scris publicația specializată E-nergia.ro, citând surse din sistem.

În lipsa aportului masiv al vântului, deficitul care ar fi trebuit acoperit din alte surse – centrale dispecerizabile, importuri sau, în ultimă instanță, reducerea consumului – risca să depășească 4.000 de MW, adică limita capacității transfrontaliere de import a României.

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