După ROBOR, Consiliul Concurenței deschide o nouă anchetă împotriva băncilor, vizând scorul FICO. Chirițoiu: „Ne punem întrebarea dacă mecanismul nu are ca rezultat blocarea mobilității clienților” – Saga ROBOR continuă

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a anunțat o nouă investigație privind posibile practici anticoncurențiale în sectorul bancar, de această dată fiind vizat modul în care este calculat scorul FICO folosit în evaluarea riscului de creditare.

Autoritatea verifică dacă metodologia aplicată prin Biroul de Credit poate penaliza clienții care solicită oferte de la mai multe bănci și, implicit, poate limita mutarea acestora de la o instituție de credit la alta.

Investigația vizează băncile membre ale Biroului de Credit, numărul instituțiilor analizate fiind mai mare decât în dosarul ROBOR. Verificările ar urma să fie finalizate la începutul anului viitor, iar Chirițoiu precizează că autoritatea are, în acest moment, doar suspiciuni, fără o concluzie privind existența unei încălcări a legislației concurenței.

„Există un sistem în care băncile schimbă informații despre clienți, ceea ce este normal, pentru a-i elimina pe clienții rău-platnici, care nu și-au onorat contractele. O bancă să nu acorde un credit unui client care nu și-a onorat obligațiile față de o altă bancă. Până aici, lucrurile sunt corecte. Biroul de Credit este cel care are acest scor. Problema este că, prin metodologia lor, atunci când un client interoghează și solicită credite la mai multe bănci, el este depunctat dacă apelează la mai multe instituții. Ne punem întrebarea dacă mecanismul nu are ca rezultat blocarea mobilității clienților. Dacă, prin modul în care se calculează acest scor, clienții care vor să se mute de la o bancă la alta sunt depunctați, situația poate fi problematică. Momentan, sunt suspiciuni, nu avem o concluzie. Investigații similare sunt în SUA, iar în curând, în Polonia, s-a deschis o investigație”, a declarat Bogdan Chirițoiu la Antena 3.

Ancheta vizează băncile membre ale Biroului de Credit

Scorul FICO este utilizat pentru evaluarea bonității unui client, pe baza informațiilor disponibile în sistemul Biroului de Credit. Problema analizată de Consiliul Concurenței este dacă solicitarea mai multor oferte de credit poate conduce, prin ea însăși, la deteriorarea scorului clientului și poate descuraja compararea ofertelor sau refinanțarea la o altă bancă, a spus Chirițoiu.

„Este vorba despre băncile membre ale Biroului de Credit, iar verificările ar urma să fie finalizate la începutul anului viitor. Sunt un pic mai multe bănci decât în cazul ROBOR. Sunt băncile membre în Biroul de Credit”, a explicat președintele Consiliului Concurenței.

Chirițoiu a confirmat că investigația se poate încheia cu sancțiuni dacă autoritatea constată încălcări ale legislației concurenței. Ancheta se află încă în desfășurare, iar Consiliul Concurenței nu a ajuns deocamdată la o concluzie privind existența unei încălcări a legislației concurenței.

În ceea ce privește posibilitatea suspendării licenței unei bănci, președintele Consiliului Concurenței a precizat că o asemenea măsură intră în competența Băncii Naționale a României.

„Licența este la BNR. Din punctul nostru de vedere, nu eliminăm agenți de pe piață. Vrem să fie cât mai mulți concurenți pe piață”, a declarat Chirițoiu.

Primele decizii în dosarul ROBOR devin executorii. Concurența a amendat 10 bănci cu 3,7 mld. lei

Noua investigație vine în timp ce litigiile dintre bănci și Consiliul Concurenței continuă în dosarul privind stabilirea ROBOR. Instituțiile de credit sancționate au contestat decizia autorității și au solicitat instanțelor suspendarea efectelor acesteia până la soluționarea proceselor pe fond, iar potrivit lui Chirițoiu au început să vină primele decizii în instanță.

Chirițoiu a spus că băncile care pierd procesele privind suspendarea deciziilor Consiliului Concurenței vor trebui însă să le pună în executare chiar dacă formulează recurs.

„Chiar dacă se va face recursul, băncile care pierd suspendarea vor trebui să pună în executare decizia. Nu trebuie să mai aștepte recursul, care va dura 6 luni – 1 an”, a declarat el.

Chirițoiu a afirmat că instituția a obținut până în prezent două decizii favorabile din cele zece cauze privind suspendarea sancțiunilor.

„Am aflat că am mai câștigat un caz. Am câștigat două din zece. Este o bancă comercială, nu e o bancă de stat. Nu pot să spun care, că s-a cerut secretizarea deciziei. Nici nu se afișează soluțiile pe site. Sunt confidențiale”, a declarat șeful Consiliului Concurenței.

CEC Bank este una dintre instituțiile care nu au obținut suspendarea deciziei Consiliului Concurenței, după ce Curtea de Apel București a respins cererea formulată de bancă.

Potrivit lui Chirițoiu, amenzile care devin executorii în urma acestor decizii ar urma să ajungă la bugetul de stat până la sfârșitul anului.

Cele zece bănci implicate în dosarul ROBOR au contestat separat și sancțiunile pe fond, aceste litigii urmând să stabilească definitiv dacă decizia Consiliului Concurenței va fi menținută.

Saga ROBOR continuă

Amintim că prin raportul Consiliului Concurenței i se cere explicit și în mod repetat Băncii Naționale refacerea fundamentală a celor 2 Regulamente de funcționare ale piețelor privind titlurile de stat și privind ROBOR, iar conducerii BNR i se dau 2 luni la dispoziție să face aceste modificări, în caz contrar, Parlamentul ar urma să intervină și să modifice legislația BNR. Mai mult, cele 10 bănci care participă la stabilirea ROBOR nu vor mai avea voie să participe în piață, dacă în 2 luni BNR nu schimbă cele 2 Regulamente.

Săptămâna aceasta, Banca Națională a României (BNR) a transmis că nu intenționează să modifice reglementările privind calculul ROBOR și consideră că actualul cadru normativ respectă principiile și recomandările internaționale. Precizările au fost transmise de instituție în contextul controverselor apărute după decizia Consiliului Concurenței de sancționare a unor bănci participante la procedura de fixing a indicelui.

În acest context, în care BNR refuză modificarea regulamentelor, Consiliul Concurenței a cerut fiecărei bănci un plan de conformare cu raportul de sancționare, acesta trebuind a fi aprobat de Concurență astfel încât instituțiile de credit să aibă voie să mai participe în piața titlurilor de stat și la cea pentru stabilirea ROBOR.

Amintim că BNR a comunicat la câteva zile după anunțarea sancțiunilor că decizia Consiliului Concurenței referitoare la activitatea unor bănci pe piața monetară necesită „o serie de clarificări” pentru a evita „confuzii suplimentare, așteptări nerealiste sau acuze nefondate cu efecte asupra stabilității financiare”.

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