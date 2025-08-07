După revizuirea datelor privind industria: Germania ar putea rămâne în recesiune pentru al treilea an consecutiv

Datele negative privind economia Germaniei sunt vești proaste pentru România. Germania este principalul partener comercial, absorbind aproximativ un sfert din exporturile României, pe primul loc fiind industria auto.

Contracția bruscă în iunie a producției industriale din Germania și revizuirea în sens negativ a datelor pentru luna mai relevă că, în loc să fie rezilientă față de tarifele SUA, așa cum sugerau datele inițiale, activitatea întreprinderilor germane a scăzut în realitate în prima jumătate a anului, la cel mai redus nivel de după mai 2020, conform Bloomberg.

Scăderea de -1,9% (lună/lună) în iunie a producției industriale a fost mult mare decât se anticipa (consens: -0,5%). În plus, rezultatul pentru luna mai a fost revizuit în scădere de la +1,2% (lună/lună) la -0,1% (l/l), biroul de statistică federal motivând că revizuirea neobișnuit de mare s-a datorat „corecțiilor de date raportate de unele unități din industria auto”.

Contracție industrială de 1% în T2/2025

Pe datele anterioare, reieșea că producția industrială din Germania se redresează în acest an, după ce scăzuse brusc în 2024. Însă cifrele rectificate arată că tendința descrescătoare continuă și în acest an. Producția s-a contractat în T2/2025 cu -1% comparativ cu T1/2024, ceea ce înseamnă că industria a pierdut aproximativ 0,3% din PIB în T2/2025.

Per total, datele arată că, totuși, producția a avut de suferit de tarifele SUA, ceea ce se potrivește și cu raportările financiare publicate de producătorii auto săptămâna trecută. În plus, în iunie în sectorul farmaceutic, producția a scăzut cu 11% față de luna mai.

Pe termen scurt, industria ar putea fi avantajată de reducerea tarifelor SUA de la 27,5% la 15%, convenită în acordul comercial UE-SUA și a scăderii taxelor în prețul energiei electrice introdusă de guvernul german.Dar, mai important, perspectivele pe termen mediu pentru industria germană rămân incerte, deoarece creșterea slabă atât în Europa, cât și în China, și concurența tot mai mare din partea producătorilor chinezi vor influența puternic cererea de bunuri industriale germane.

Excedent comercial în scădere

În același timp, exporturile au crescut în iunie cu 0,8% (lună/lună), față de -1,4% în mai. Întrucât importurile au crescut lunar cu un uimitor 4,2%, excedentul comercial s-a redus în iunie la 14,9 miliarde EUR, față de 18,4 miliarde EUR în mai. Interesant este că, în ciuda tensiunilor comerciale, SUA rămâne cea mai importantă destinație de export în prima jumătate a anului, reprezentând peste 10% din totalul exporturilor. Ponderea exporturilor către China a continuat să scadă și se situează acum la aproximativ 5% din total, comparativ cu 8% în 2020. Un efect secundar nedorit ar putea fi o revizuire în scădere a primei estimări de creștere a PIB-ului pentru trimestrul 2 (-0,1% față de trimestrul precedent).

Val de insolvențe în industria germană

Germania este lovită de un val de insolvențe. În al treilea an al unei recesiuni prelungite, situația economică este mai alarmantă decât în timpul crizei financiare din 2009.

Potrivit Institutului Leibniz pentru Cercetări Economice din Halle (IWH), în al doilea trimestru din 2025 a fost înregistrat cel mai mare număr de insolvențe din ultimii 20 de ani în rândul corporațiilor. În ciuda unei ușoare scăderi în iunie, tendința rămâne.

Numai în iunie, economiștii IWH au numărat 1.420 de falimente corporative – o scădere de 4% față de luna mai. Dar comparațiile de la an la an dezvăluie întreaga amploare a crizei: o creștere de 23% față de iunie 2024. Cifrele sunt, de asemenea, cu peste 50% mai mari decât media de dinainte de pandemia de Covid. De remarcat că în landurile puternic dezvoltate economic, precum Bavaria și Hessa, insolvențele au crescut disproporționat, cu 80%, respectiv 79%.

În total, în T2/2025 au fost înregistrate 4.524 de insolvențe ale companiilor – o creștere de 7% față de trimestrul 1 din 2025.

Economiștii citează nu doar recesiunea economică, ci și o corecție a pieței, mult așteptată, în urma perioadei cu rate foarte mici ale dobânzii. După cum a declarat Steffen Müller, șeful departamentului de cercetare insolvențe de la IWH: „Timp de mulți ani, ratele dobânzii extrem de scăzute au ajutat companiile să evite falimentele, iar în timpul pandemiei, ajutoarele de stat au menținut în viață firme care erau deja slăbite.” Acum, piața își recapătă puterea de autocurățare.

Producția industrială, cu 10% sub nivelul pre-Covid

Costurile ridicate ale energiei, suprareglementarea și povara fiscală – conform standardelor internaționale – împing companiile fie spre faliment, fie să-și transfere activitatea în străinătate. Angajații resimt acum din ce în ce mai mult efectele.

Potrivit firmei de consultanță Ernst & Young, peste 100.000 de locuri de muncă vor fi probabil desființate în 2025, în special în sectorul industrial – principala victimă a crizei energetice și a suprareglementării. De la perioada pre-Covid, industria germană a pierdut aproximativ 10% din volumul producției sale. Privit izolat, sectorul seamănă mai mult cu o depresiune decât cu o recesiune. O revenire pe o traiectorie de creștere durabilă este puțin probabilă în condițiile actuale.

Sectorul construcțiilor, puternic afectat, are și el de suferit. Odată o forță de stabilitate economică în 2020-2021, activitatea din domeniul construcțiilor s-a prăbușit începând cu 2022. Producția reală din construcții a scăzut cu 4% în 2024, fiind așteptată o altă scădere de 2,5-3% pentru 2025. Per total, volumul real al construcțiilor în 2025 va fi cu 10-12% sub nivelurile din 2019.

