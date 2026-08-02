După luni de presiuni, liderii UE pregătesc primul Consiliu dedicat exclusiv inteligenței artificiale. Peste alte câteva luni

Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene urmează să organizeze, până la sfârșitul acestui an, prima dezbatere dedicată exclusiv dezvoltării și siguranței inteligenței artificiale, pe fondul importanței tot mai mari pe care tehnologia o capătă în domenii precum competitivitatea economică, securitatea națională și influența geopolitică, relatează Politico.

Președintele Consiliului European, António Costa, intenționează să programeze discuția la unul dintre cele trei summituri ale UE rămase în 2026, programate pentru 15 octombrie, 13 noiembrie și 17 decembrie. Pregătirile pentru reuniune sunt deja în desfășurare, însă agenda nu a fost încă finalizată.

Decizia reflectă o schimbare de abordare la nivelul Bruxellesului, unde inteligența artificială nu mai este considerată doar o temă de reglementare digitală, ci o problemă strategică ce implică competitivitatea economică, securitatea națională și poziționarea geopolitică a Europei.

O problemă de securitate națională

Apariția unor modele avansate de inteligență artificială, capabile să desfășoare activități cibernetice și să exploateze vulnerabilități software, a transformat tehnologia într-o problemă de securitate națională și a atras atenția liderilor politici, a specialiștilor din domeniul tehnologiei și a opiniei publice.

În același timp, întrebările privind actorii care ar trebui să stabilească regulile și modalitățile de reglementare a inteligenței artificiale rămân în mare parte fără răspuns, în condițiile în care Statele Unite și China concurează pentru supremația tehnologică.

Liderul chinez Xi Jinping a cerut o cooperare mai amplă în domeniul inteligenței artificiale într-un discurs susținut vineri, la o zi după ce reprezentanții a peste două duzini de state, inclusiv actori importanți din Sudul Global, s-au reunit la Shanghai și au convenit ca China să preia un rol de lider în orientarea dezvoltării tehnologiei.

Demis Hassabis, fondatorul Google DeepMind, a cerut săptămâna trecută înființarea unui organism de reglementare condus de Statele Unite, care să stabilească standarde pentru testarea modelelor de inteligență artificială.

Complexitatea sarcinilor pe care modelele de AI le pot îndeplini se dublează la fiecare șapte luni

Consiliul European, format din șefii de stat sau de guvern ai celor 27 de state membre, urmează astfel să își definească propria poziție în acest domeniu. Până în prezent, subiectele digitale au fost rareori incluse pe agenda reuniunilor liderilor europeni, iar atunci când au fost abordate, au făcut parte în principal din discuții mai ample privind competitivitatea economică a Uniunii.

Experții avertizează însă că, în domeniul inteligenței artificiale, câteva luni pot reprezenta o perioadă semnificativă. Potrivit unui studiu global privind siguranța inteligenței artificiale, publicat la începutul acestui an, complexitatea sarcinilor pe care modelele de AI le pot îndeplini se dublează la fiecare șapte luni.

Totodată, evoluțiile geopolitice, inclusiv războiul din Iran, au eclipsat alte subiecte la reuniunile liderilor UE din prima jumătate a anului.

Experții cer accelerarea dezvoltării capacităților de calcul destinate

Presiunea asupra principalului for politic al Uniunii Europene de a aborda direct tema inteligenței artificiale a crescut în ultimele luni.

La sfârșitul lunii iunie, zeci de eurodeputați, conduși de europarlamentarul olandez din partea Verzilor Reinier van Lanschot, i-au cerut lui António Costa să „convoace cât mai curând posibil un summit special al Consiliului European dedicat inteligenței artificiale”.

În scrisoarea transmisă lui Costa, parlamentarii au descris inteligența artificială drept „cea mai importantă transformare structurală a epocii noastre”, susținând că subiectului nu i se acordă în prezent spațiul politic necesar. Aceștia au solicitat o analiză cuprinzătoare a domeniului, care să includă dimensiunile inovării, securității, eticii, impactului social și de mediu, precum și implicațiile geopolitice.

Totodată, peste 100 de experți au susținut săptămâna trecută această solicitare într-un raport privind inteligența artificială de frontieră, elaborat la cererea Comisiei Europene. Aceștia au cerut ca domeniul să fie ridicat la rangul de prioritate la cel mai înalt nivel politic.

„Atenția susținută la cel mai înalt nivel a fost descrisă drept o condiție prealabilă pentru punerea în aplicare a celorlalte recomandări”, se arată în raport.

Una dintre recomandări vizează accelerarea dezvoltării capacităților de calcul destinate inteligenței artificiale în întreaga Uniune Europeană.

Liderii UE au abordat anterior AI mai ales din perspectiva simplificării

Liderii europeni au intervenit și în trecut în dezbaterile privind politicile în domeniul inteligenței artificiale, însă în principal din perspectiva simplificării reglementărilor.

Mai mulți șefi de stat sau de guvern și-au exprimat poziția cu privire la o inițiativă recentă care urmărește eliminarea sau amânarea unor prevederi ale Actului european privind inteligența artificială.

În iunie 2025, premierul suedez Ulf Kristersson s-a numărat printre primii lideri europeni care au cerut suspendarea aplicării unei componente importante a normelor UE privind inteligența artificială.

Premierul belgian Bart De Wever a criticat, la rândul său, într-o carte, „suprareglementarea” europeană din domeniul inteligenței artificiale.

În timpul negocierilor din aprilie privind pachetul UE de simplificare a reglementărilor în domeniul inteligenței artificiale, cancelarul german Friedrich Merz a făcut un demers de ultim moment pentru obținerea unei excepții destinate aplicațiilor industriale.

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