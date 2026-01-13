După Indonezia și Mercosur vine India, anunță cancelarul Merz – un acord comercial cu New Delhi ar putea fi semnat chiar luna acesta

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, aflat în vizită de lucru în India, a anunțat posibilitatea ca UE și India să semneze acordul de liber-schimb aflat în negociere până la sfârșitul lunii ianuarie, scrie Reuters.

Agenția de presă adaugă că acordul va remodela relațiile comerciale globale, pe fondul creșterii protecționismului și al discuțiilor comerciale dintre SUA și India, blocate de tarifele vamale de 50% ale Washingtonului impuse din cauza achizițiilor de petrol rusesc.

O delegație comecială a Indiei s-a aflat la finalul săptămânii la Bruxelles pentru ultimele discuții tehnice, iar lideri de rang înalt ai UE ar urma să se deplaseze în India pentru a finaliza acordul, dacă negocierile se încheie la timp, a declarat luni Merz, în orașul Ahmedabad din vestul Indiei, după o întâlnire cu premierul indian Narendra Modi.

„În orice caz, vor face un nou pas major pentru a se asigura că acest acord de liber schimb va deveni realitate”, a spus Merz în timpul primei sale vizite în India de la preluarea mandatului de cancelar.

Un tratat de liber-schimb UE-India e în discuție de mai mulți ani – India are a doua populație a lumii și o piață de desfacere imensă

Reuters arată că acordul comercial UE-India, discutat de ani de zile, este văzut ca o oportunitate pentru ambele părți de a-și consolida legăturile economice și de a reduce dependența de China și Rusia. Comerțul bilateral dintre India și UE a totalizat 120 de miliarde de euro în 2024, ceea ce face din UE cel mai mare partener comercial al Indiei.

Negocierile s-au intensificat după ce Statele Unite, sub președintele Donald Trump, au majorat tarifele pentru bunurile indiene și au făcut presiuni asupra New Delhi-ului să înceteze achizițiile de petrol rusesc. Un acord comercial separat India–SUA a eșuat anul trecut, după o deteriorare a comunicării între cele două guverne.

Pactul UE–India ar veni la scurt timp după acordul recent al Uniunii Europene cu blocul sud-american Mercosur și ar susține eforturile Europei de a construi noi piețe de desfacere, cu populații mari și economii în creștere comerciale, în condițiile în care SUA ridică tarifele, iar China pariază tot mai tare pe exporturi.

Ministru indian: Acordul se află „aproape de faza finală” – Industria auto ar fi un mare beneficiar

Ministrul indian al comerțului, Piyush Goyal, vorbind la un eveniment separat în statul vestic Gujarat, a declarat că acordul se află „aproape de faza finală”.

Oficiali germani au declarat pentru Reuters că cele mai recente discuții dintre Merz și Modi au fost „foarte intensive”, sporind speranțele pentru un progres decisiv.

UE insistă pentru reduceri semnificative de tarife la categoriile sale de exporturi: la automobile, dispozitive medicale, vinuri, băuturi spirtoase și carne, precum și pentru reguli mai stricte privind proprietatea intelectuală. În același timp, India solicită acces fără taxe vamale pentru bunuri cu utilizare intensivă a forței de muncă și recunoaștere mai rapidă pentru sectoarele sale auto și de electronice aflate în expansiune.

Un oficial indian familiarizat cu negocierile a declarat luna trecută pentru Reuters că disputele legate de oțel, taxele pe carbon și accesul pe piață necesită compromisuri suplimentare.

În timpul vizitei lui Merz, cele două părți au semnat acorduri privind mineralele, sănătatea și inteligența artificială.

Germania pune și ea presiuni pentru renunțarea la petrolul rusesc

Reuters mai scrie că Berlinul, care consideră India o piață în creștere, face presiuni asupra New Delhi-ului să își reducă dependența de energia și armamentul rusesc. India are în continuare o colaborare strânsă cu Rusia în materie de securitate, o mare parte din echipamentul său militar provenind de acolo, și este încă unul dintre cei mai mari cumpărători de gaz și petrol rusesc, alături de China.

„Suntem pe deplin de acord în evaluarea noastră privind războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, a spus Merz.

În același timp, cancelarul Germaniei s-a arătat indulgent și a afirmat că înțelege cât de dependentă este India de petrolul și gazele rusești: „Evident, lucrurile nu sunt atât de simple în India, iar eu sunt ultimul care ar trebui să meargă în alte țări să le arate cu degetul”.

Reuters mai arată că vizita lui Merz în India, prima în Asia în calitate de cancelar, subliniază o schimbare de strategie în rândul liderilor europeni, care anterior se concentrau mai ales pe China.

Cancelarul german a declarat că lumea traversează „o renaștere a unui protecționism nefericit” care afectează atât Germania, cât și India, fără a numi în mod explicit SUA sau China – SUA au impus tarife partenerilor comerciali, iar China a introdus controale la export pentru minerale utilizate în sectoare precum cel auto, provocând perturbări masive asupra lanțurilor de aprovizionare. Beijingul a impus, de asemenea, restricții asupra unor semiconductori utilizați pe scară largă în industria auto, după decizia guvernului olandez de a prelua controlul asupra producătorului de cipuri Nexperia, deținut de capital chinez.

