Oierii se gândesc la un protest în Bruxelles: „Până nu avem un Guvern plin, nu se poate face nimic”. Ministrul Agriculturii: „Măsura Comisiei de suspendare a exporturilor de ovine, disproporționată”

Reprezentanții oierilor protestatari au depus miercuri, la Cotroceni, lista revendicărilor și au discutat cu consilierul prezidențial Cristi Roşu posibilele soluții pentru a ieși din situația de criză generată de interzicerea exporturilor de ovine.

„Până ce în România” nu va fi „un Guvern cu puteri depline”, nu se poate „face nimic”, au declarat la ieșirea de la Cotroceni liderii oierilor, care se gândesc acum la un protest organizat în fața executivului UE.

„Suntem bătaia de joc a autorităţilor! Dacă nu se iau măsuri, ne-am gândit să mergem cu 4-5 autocare la Bruxelles, să le spunem că am venit să salvăm Mioriţa din România”, spun fermierii.

„Au zis că puterea este la Guvern, puterea rămâne în mâna guvernanţilor şi noi dăm faliment”, a declarat Ghiţă Ciobanul, citat de News.ro.

Până nu există un Guvern cu puteri depline nu se poate face nimic, dar imediat ce acesta se va forma, reprezentanţii Administraţiei Prezidenţiale vor lua legătura cu fermierii. „Consilierul ne-a spus că după ce se formează noul Guvern o să ia legătura, în câteva zile se va forma un nou Guvern”, spune Ghiţă Ciobanul.

”Suntem bătaia de joc a autorităţilor, ne-am liniştit un pic acum, dacă nu se iau măsuri, ne-am gândit să mergem cu 4-5 autocare la Bruxelles să le spunem problemele noastre. Să le spunem că am venit să salvăm Mioriţa din România”, a declarat și Ionică Sterp, liderul autodeclarat al protestatarilor.

El le-a cerut fermierilor să aibă puţină răbdare până la numirea noului Guvern, care se va ocupa cu prioritate de problemele din zootehnie şi agricultură, conform promisiunilor de la Cotroceni, şi să nu iasă să blocheze „Valea Oltului şi Braşovul”.

După întâlnirea de la Cotroceni, fermierii au plecat spre Guvern, așteptând să fie chemați la discuții cu premierul Ilie Bolojan sau ministrul interimar Tanczos Barna.

Tanczos Barna consideră disproporționată măsura Comisiei Europene de a suspenda exporturile de ovine

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a explicat miercuri, într-o conferință de presă, că instituția pe care o conduce nu a rămas pasivă după suspendarea exporturilor din cauza peste și a variolei la ovine și caprine, chiar dacă demersurile au fost frânate de faptul că executivul este unul demis:

”Resping categoric toate acele aprecieri care au spus că în ultimele luni nu s-a întâmplat nimic. Trebuie întrebate aceste asociaţii, inclusiv cei care au fost ieri în piaţă, pentru că demersurile noastre comune au început cu întâlniri la nivelul Uniunii Europene cu comisarul pe această problemă, pentru că, atunci când am aflat de la colegii noştri şi de la reprezentanţă urmează să vină o decizie radicală de suspentarea exporturilor, am pus mâna pe telefon, am sunat pe comisar, am stabilit în 24 de ore o întâlnire”.

Această măsură drastică este disproporţionată, în opinia ministrului, dar a fost luată de Comisia Europeană nu doar în cazul României, ci şi în cazul Bulgariei, în cazul Greciei, în cazul Croaţiei, în cazul Ciprului, toate ţările care se confruntă cu pesta micilor rumegătoare şi cu variola la această specie.

România și alte patru state, asociate în discuțiile cu executivul UE

Există perspectiva redeschiderii exporturilor, în cazul în care prezintă România un plan credibil de acţiune, iar preşedintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a început discuţiile bilaterale pentru noile condiţii de export care se pot crea în momentul în care planul este aprobat şi pus în aplicare la nivelul României.

”În baza acestor iniţiative de la ANSVSA, sunt semnate deja şase tratate bilaterale pentru export, în condiţii de vaccinare, cu Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel şi Libia. Acestea sunt deja semnate, alte şase-şapte sunt în curs de negociere. După aceea, tot pe plan european, pe planul Uniunii Europene, săptămâna trecută, văzând că avem situaţie similară cu Bulgaria, Croaţia, Grecia şi Cipru, am generat o asociere a celor cinci ţări cu iniţiativa României şi avem o iniţiativă care o să ajungă pe ordinea de zi pe 28 septembrie, prin care cerem Comisiei Europene de data asta împreună acele lucruri pe care le-a cerut România separate: flexibilizarea legislaţiei, măsuri mai flexibile în cazul în care vin interdicţii, de mişcare sau de export, eliminarea sau prevenirea măsurilor disproporţionate în cazul unor focare, dacă avem un focar sau două focare, să nu fie o interdicţie totală, pentru că este şi cazul Bulgariei, suferă şi ei de acelaşi lucru, de exemplu”, a spus Tanczos Barna.

Ministrul a iniţiat un proiect de lege, care să fie similar legii sectorului de suine.

”Avem o variantă finală cu câteva măsuri care vin clar în sprijinul fermierilor, pornind de la modalitatea de recompensare a pierderilor. (..) Niciodată nicio autoritate din România nu a făcut aceste acţiuni de capul său. Sunt regulamente foarte clare care impun anumite măsuri din partea autorităţii sanitare-veterinare în cazul în care sunt focare. Proiectul de lege este discutat în proporţie de 90% cu asociaţiile. O să-l depun ca proiect de lege, în cazul în care săptămâna aceasta nu se conturează un guvern care să aprobe proiectul prin ordonanţă de urgenţă”, a spus Tanczos Barna.

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