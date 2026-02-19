După ce au oferit ani de zile dividende generose acționarilor, „Big Oil” se concentrează pe forarea de noi sonde și extinderea rezervelor exploatabile de petrol și gaze

Supercompaniile petroliere, cunoscute și ca Big Oil își schimbă strategia de la prioritizarea distribuției de dividende către acționari și investiții climatice la focusul pe dezvoltare, foraj și explorare pentru descoperirea de noi rezerve de petrol și gaze, relatează Financial Times.

Această schimbare este determinată de întârzierea tranziției, penetrarea mult mai lentă a vehiculelor electrice și fiabilitatea acăzută a surselor regenerabile, ceea ce a determinat Agenția Internațională pentru Energie să își modifice previziunile privind atingerea vârfului cererii de petrol.

Acționarii Big Oil încurajează acum concentrarea pe activitățile de bază ca mijloc de creștere și asigurare a sustenabilității pe termen lung a profitabilității și implicit a dividendelor generoase pe care le primesc de la companiile de petrol și gaze.

După ani de zile în care au prioritizat returnarea dividendelor către acționari, supercompaniile petroliere sunt pe cale să facă ceva la care puțini se așteptau: să se reorienteze către creșterea producției ca prioritate absolută. Motivul: contrar așteptărilor generate de politicile climatice, petrolul și gazele vor continua să fie folosite timp de decenii de acum încolo.

Vârful cererii de petrol se amână pentru după 2050

De ani de zile, analiștii unora dintre cele mai reputate organizații au prezis o scădere iminentă a cererii de petrol în special, dar și a cererii de gaze. Predicțiile, în special cele ale Agenției Internaționale pentru Energie, s-au bazat pe proiecții privind o adoptare pe scară largă a vehiculelor electrice, ceea ce va reduce cererea de combustibili, și o trecere constantă și accelerată către energia eoliană și solară pentru generarea de energie, sugrumând cererea de gaze naturale. Doar că niciuna dintre aceste proiecții nu s-a materializat.

Adoptarea vehiculelor electrice a avut loc la scară masivă doar în China, datorită unui flux constant și abundent de subvenții. Cu toate acestea, chiar și această adoptare masivă a vehiculelor electrice nu a dus la un vârf al cererii de petrol în China. A contribuit doar la o încetinire a creșterii cererii. În alte părți, vehiculele electrice s-au confruntat cu dificultăți, producătorii de automobile suferind pierderi de zeci de miliarde – așa că motoarele diesel își trăiesc a doua tinerețe.

În noiembrie anul trecut, Agenția Internațională pentru Energie și-a schimbat predicția conform căreia creșterea cererii de țiței va atinge un vârf înainte de 2030. Deoarece rapoartele AIE sunt urmărite foarte atent, s-ar putea spune că jocul pentru marile companii petroliere s-a schimbat peste noapte – deși, schimbarea începuse deja de ceva vreme, deoarece era evident că tranziția eșuase

„Credem că investitorii se vor concentra mai mult pe creștere decât pe distribuția dividendelor în viitor”, a declarat analistul Biraj Borkhataria de la RBC Capital într-o notă recentă, citată de Financial Times. Tema cheie pentru marile companii petroliere în acest trimestru, a mai spus analistul, a fost multiplicarea rezervelor lor de petrol pentru a putea extinde producția – în ciuda previziunilor pe termen scurt privind supraoferta.

Problema înlocuirii rezervelor a fost trecută pe plan secund în ultimii ani. Acest lucru se datora faptului că marile companii încercau să se reinventeze ca furnizori și comercianți de energie cu emisii reduse de carbon, deși succesul lor în aceste afaceri a fost mixt. Toate acestea s-au făcut deoarece comunitatea globală de analiști nu vedea niciun viitor pe termen lung pentru petrol și gaze. Acum, înlocuirea zăcămintelor epuizate este din nou în centrul atenției, deoarece petrolul și gazele au, de fapt, un viitor pe termen lung.

„Dacă aș privi în urmă, mi-aș dori să nu fi plecat din Guyana atunci când am decis. Acesta este adevărul sincer”, a declarat directorul executiv al Shell, Wael Sawan, în timpul conferinței privind rezultatele financiare din acest trimestru. Acum, Shell este „însetată de creștere”, potrivit directorului său executiv – și nu este singura. Încă o dată, marile companii americane sunt mai bine poziționate, nu doar în Guyana, ci și în alte părți. Acest lucru este în mare parte rezultatul ritmului diferit de adoptare a politicilor legate de climă în țările europene și în Statele Unite, ceea ce a oferit Exxon, Chevron, ConocoPhillips și restului industriei mai multă libertate în alegerea domeniilor în care să-și investească banii.

Totuși, acum că marile companii europene și-au dat seama că trebuie să le arate acționarilor lor un model de afaceri sustenabil, în loc să continue să crească dividendele, vor exista unele schimbări în procesul decizional pentru investiții pe vechiul continent. Sawan de la Shell vorbește despre achiziții, deoarece aceasta este cea mai rapidă modalitate de a se extinde rezervele exploatabile. BP a făcut noi descoperiri de zăcăminte de petrol, cea mai recentă fiind anunțată chiar luna aceasta, în Angola. Equinor din Norvegia planifică o expansiune internațională majoră pentru a-și spori rezervele.

Acționarii vor profit pe teremen lung

Când a început cel mai recent sezon de raportare a rezultatelor financiare, presa s-a grăbit să-și avertizeze cititorii că marile companii petroliere urmau să raporteze cele mai slabe rezultate din ultimii ani, deoarece prețurile petrolului au scăzut în total cu 20% anul trecut. Acest lucru era inevitabil să se reflecte în rezultatele financiare anuale. Și așa s-a și întâmplat – dar asta nu a dus la indignarea acționarilor și la cereri de inversare a direcției actuale de investiții.

„Ultimul lucru pe care îl vor face [marile companii petroliere] este să reducă dividendele. Vor reduce răscumpărările de acțiuni dacă vor mai avea vreo răscumpărare și s-ar putea să fie nevoiți să-și reducă programul de cheltuieli.” Asta a declarat pentru CNBC un analist senior de la S&P Global, strateg șef în domeniul energiei la S&P Global Energy.

De fapt, se pare că ultimul lucru pe care îl vor face marile companii petroliere ar fi să continue să prioritizeze randamentele acționarilor în detrimentul creșterii – acționarii înșiși cer creștere ca mijloc de a asigura fluxul pe termen lung al acelor dividende despre care analiștii au glumit în ultimii ani că erau singurul lucru care îi reținea pe investitori în marile companii petroliere. Nu mai glumesc.

„Un an cu abundență de energie în amonte ne așteaptă în 2026, dar cu potențiale blocaje în aval”, a declarat Rystad Energy în previziunile sale pentru acest an. Apoi a adăugat: „Ne putem aștepta, așadar, să vedem prețuri scăzute la energia primară, deși cu potențial pentru marje sănătoase în unele segmente de transport și stocare a energiei. Cu toate acestea, cu cât prețurile la energia primară scad mai mult în 2026, cu atât acestea își vor reveni în 2027 și 2028.” Criza pe partea de ofertă pare să fie pe cale să se apropie.

