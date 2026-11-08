După București, Therme ridică la Manchester un complex de wellness de 500 mil. £. Proiectul se va deschide în 2029

Therme Group, compania parte dintr-un grup de afaceri austriac A-Heat care operează și complexul Therme de lângă București, a început construcția unui centru de wellness de mari dimensiuni la Manchester, investiție estimată de presa britanică la aproximativ 500 de milioane de lire sterline și programată să fie inaugurată în 2029.

Conform The Sun, dezvoltatorii au publicat noi imagini CGI ale proiectului și viitorului complex, care va include zece piscine, 18 tobogane, peste 20 de saune și băi de aburi, o plajă interioară gândită a fi menținută la 33 de grade Celsius, precum și zone dedicate tratamentelor de wellness și relaxării.

Lucrările de construcție continuă pe amplasamentul din TraffordCity

Complexul va fi împărțit în trei zone – Play, destinată în principal familiilor, și Restore și Relax, orientate către adulți și servicii de wellness. Lucrările la prima piscină ar urma să înceapă în perioada următoare, iar după deschidere centrul este estimat să atragă aproximativ două milioane de vizitatori pe an, potrivit presei britanice.

Extinderea de la Manchester este susținută de parteneriatul încheiat anul trecut între Therme Group și CVC, unul dintre marii investitori globali de private equity. Cele două companii au creat o structură comună, Therme Horizon, cu o infuzie de capital de peste un miliard de euro.

CVC a intrat în parteneriat prin fondul Capital Partners IX, cu active de 26 de miliarde de euro creat în 2023 pentru investiții în companii din Europa și America, iar proiectul din Manchester se numără printre dezvoltările în care investitorul urmează să participe financiar alături de Therme Group.

Complexul e gândit ca unul din cele mai mari din lume. Parteneriat cu Mariott pentru pachete de călătorie și cazare asociate destinațiilor Therme, inclusiv București și Manchester

Presa britanică mai scrie că Therme Manchester a anunțat, de asemenea, un parteneriat cu Marriott International, prin care membrii programului Marriott Bonvoy ar urma să poată beneficia de pachete de călătorie și cazare asociate destinațiilor Therme, inclusiv celei din Manchester.

Therme operează centrul de wellness de lângă București, unul dintre cele mai mari din Europa. Investiția inițială în Therme București a fost de aproximativ 50 de milioane de euro și a depășit ulterior 100 de milioane de euro, pe măsură ce complexul a fost extins.

Proiectul britanic a fost anunțat inițial la o valoare de aproximativ 250 de milioane de lire și cu un termen de finalizare în 2025, însă costurile și calendarul au fost revizuite în ultimii ani, iar termenul de deschidere a fost mutat pentru 2029.

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