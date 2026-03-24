După 7 licitații ratate, Finanțele împrumută de pe piața internă 400 mil. lei pe un an, la un randament mediu de 6,4%

După șapte licitații ratate, Ministerul Finanțelor a împrumutat marți 400 de milioane de lei, printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu o maturitate de un an și un randament mediu de adjudecare de 6,44%. La jumătatea lunii februarie, dobânda pentru o emisiune similară a fost de 5,75%, potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR).

Interesul din partea investitorilor locali a fost semnificativ mai ridicată decât la precedentele licitații, valoarea ordinelor subscrise fiind de aproape 1,3 mld. lei.

În perioade de incertitudine, cum este cea pe care o traversăm din cauza implicațiilor economice ale războiului din Iran, investitorii tind să prefere fie titlurile de stat cu scadențe cât mai scurte, fie să amâne investițiile în astfel de instrumente. Această prudență se explică atât prin riscul inflației, care poate eroda randamentul, cât și prin riscul creșterii ratelor dobânzilor, care ar putea diminua randamentele potențiale.

Spre exemplu, să presupunem că un guvern emite titluri de stat pe 5 ani cu o dobândă anuală de 5%. Într-o perioadă în care piața se așteaptă ca dobânzile să crească la 6% (creșterea inflației este un risc real în contextul conflictului din Orientul Mijlociu), un fond de pensii care cumpără acum titluri pe 5 ani rămâne blocat la 5%, pierzând oportunitatea unui randament mai mare. Pentru a evita acest risc, fondul poate alege să cumpere titluri cu scadență de 6 luni sau 1 an, cu dobânzi mai mici, dar care pot fi reinvestite rapid la rate mai mari dacă scenariul inflaționist se îndeplinește și dobânzile cresc. Astfel, se reduce riscul ca inflația sau creșterea dobânzilor să erodeze randamentul.

Anterior licitației de marți, Ministerul Finanțelor a respins, din cauza randamentelor sau a sumelor insuficiente subscrise, oferte depuse în cadrul a șase licitații distincte, în urma cărora spera să 3,7 mld. lei.

Important de notat este că statul dispune de un buffer financiar considerabil, după ce a realizat prefinanțarea pentru acest an la finalul lui 2025 și a înregistrat o execuție bună a planului de finanțare în primele două luni ale anului.

„În 2026, Trezoreria de Stat menține politica privind rezervele valutare pentru a acoperi până la 4 luni din necesarul brut de finanțare”, potrivit documentelor Finanțelor.

Șeful Trezoreriei, Ștefan Nanu, a subliniat săptămâna trecută că Ministerul poate să aștepte stabilizarea piețelor înainte de a emite noi obligațiuni pe piața internă.

Necesarul de finanțare al României pentru 2026 depășește 260 de miliarde de lei în acest an.

***