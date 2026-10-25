Dunărea crește la intrarea în țară abia peste o săptămână – însă nivelul nu permite redeschiderea reactoarelor

Debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar la 1.300 mc/s în următoarele cinci zile, apoi în creştere până la valoarea de 1.400 mc/s, situându-se în continuare mult sub media multianuală a lunii octombrie, de 3.900 mc/s.

Conform prognozei publicate de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) pentru perioada 23-30 octombrie 2026, în aval de Porţile de Fier debitele vor fi în prima parte a intervalului relativ staţionare pe sectorul Gruia – Corabia şi în creştere uşoară pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea, iar în partea a doua a intervalului vor fi, în general, în creştere uşoară pe tot sectorul Gruia – Tulcea.

Pe râurile interioare, debitele medii zilnice vor fi, în general, staţionare, exceptând prima zi a intervalului de prognoză când vor fi în scădere pe râurile din bazinele hidrografice Olt superior şi mijlociu, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Siret, Prut şi pe râurile din Dobrogea.

Regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 30-50% din mediile multianuale lunare, mai mari (50-80%) pe râurile din bazinele hidrografice Vişeu, Someşul Mare, Prahova, bazinele superioare ale Oltului şi Bistriţei şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Râmnicu Sărat, Bârlad şi pe râurile din Dobrogea.

Prognozele nu sunt optimiste nici pentru luna noiembrie, dar INGHA așteaptă noi date pentru a publica estimările.

Reamintim că debitele Dunării, care au ajuns la cele mai mici valori din istorie în vara acestui an, au determinat închiderea celor două reactoare ale Centralei de la Cernavodă, care asigurau aproximativ 20% din energia dispecerizabilă.

ANAR a dispus suplimentarea temporară cu 20 mc/s a debitului evacuat din acumularea Iezer, în perioada 10–18 octombrie 2026, prin exploatarea coordonată a salbei de acumulări de pe valea Mostiștei.

Intervenția a fost corelată cu evacuări controlate din alte acumulări, pentru a suplimenta aportul de apă în Dunăre și a limita scăderea nivelurilor în sectorul Cernavodă:

acumularea Izbiceni, de pe râul Olt;

acumularea Mihăilești, de pe râul Argeș.

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