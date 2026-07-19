Dunărea atinge cel mai scăzut debit din ultimii 30 de ani. Restricții la irigații, iar portul turistic Corabia a fost închis

Dunărea a ajuns la cel mai mic debit din ultimii 30 de ani, iar autoritățile au impus restricții pentru irigații pe sectorul Călărași-Cernavodă. Scăderea nivelului apei are efecte și asupra navigației, portul turistic de la Corabia fiind închis după ce accesul ambarcațiunilor a devenit imposibil în condițiile formării unor bancuri de nisip și a reducerii accentuate a adâncimii apei.

Potrivit informațiilor transmise de Administrația Națională „Apele Române” și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), debitul Dunării la intrarea în țară, la Baziaș, a coborât la 1.750 de metri cubi pe secundă, cel mai redus nivel înregistrat în ultimele trei decenii. Tendința este în continuare de scădere, iar prognozele indică faptul că, în următoarele patru-cinci zile, debitul ar putea ajunge la aproximativ 1.700 de metri cubi pe secundă.

„Dunărea atinge astăzi cel mai mic debit istoric din ultimii 30 de ani, respectiv de 1.750 mc/s, având o tendință de scădere pentru următoarele 4-5 zile, ajungând până la nivelul de 1700 mc/s, conform prognozei INHGA”, au transmis reprezentanții Apelor Române, citați de Digi24 și Antena 3 CNN.

Valoarea actuală este comparabilă cu minimul consemnat în 2003, când debitul Dunării la Baziaș a fost de 1.650 de metri cubi pe secundă. Recordul negativ rămâne cel din 1985, când la intrarea în România au fost măsurați 1.400 de metri cubi pe secundă.

Debitul scăzut a determinat instituirea unor restricții de treapta a III-a pentru alimentarea cu apă destinată irigațiilor pe sectorul Călărași-Cernavodă. Măsura presupune furnizarea unor volume reduse de apă către utilizatori și vine în contextul în care autoritățile încearcă să gestioneze resursele disponibile în condițiile secetei și ale scăderii continue a nivelului fluviului.

Situația afectează și activitatea portuară și turistică. La Corabia, nivelul Dunării a scăzut atât de mult încât portul turistic a fost închis. Potrivit informațiilor prezentate de Antena 3 CNN, în zona de acces în port, suprafețele de apă au fost înlocuite pe alocuri de nisip și mâl, iar ambarcațiunile au fost nevoite să rămână acostate. Scăderea nivelului apei a dus la apariția unor bancuri de nisip, iar navigația ambarcațiunilor de mici dimensiuni a devenit imposibilă în anumite zone.

În același timp, autoritățile iau măsuri pentru menținerea debitelor necesare funcționării Centralei Nucleare de la Cernavodă. Apele Române și Hidroelectrica au început evacuări controlate de debite din acumulările de pe râurile Olt și Argeș, cu scopul de a menține nivelurile minime necesare asigurării apei pentru producerea de energie nucleară.

Potrivit prognozelor hidrologice, situația ar putea începe să se îmbunătățească începând de luni, 20 iulie, pe fondul precipitațiilor prognozate în bazinul hidrografic al Dunării. Debitul fluviului la intrarea în țară ar urma să intre pe un trend ascendent și să ajungă la aproximativ 1.900 de metri cubi pe secundă.

Până atunci, autoritățile monitorizează evoluția nivelului și debitului Dunării și fac apel la utilizatorii de apă să economisească resursa disponibilă, în condițiile în care fluviul traversează una dintre cele mai severe perioade de scădere din ultimele decenii.

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