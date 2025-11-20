Duma de Stat a decis că orice confiscare a activelor rusești de către UE va fi urmată de acțiuni juridice împotriva Belgiei și Euroclear

Duma de Stat de la Moscova a decis, joi, că orice confiscare de active rusești de către Uniunea Europeană să fie urmată de acțiuni juridice împotriva Belgiei și Euroclear, grupul internațional specializat în custodia valorilor mobiliare unde sunt imobilizate activele ruse, relatează Agerpres.

Într-o rezoluție, Duma a propus și utilizarea activelor unor cetățeni nerezidenți din „țări neprietenoase” pentru a compensa pierderile impuse Rusiei.

Comisia Europeană a elaborat un plan care să le permită guvernelor UE să folosească drept garanție până la 185 de miliarde de euro – din cele 210 de miliarde de euro reprezentând activele suverane ale Rusiei înghețate în Europa – pentru a furniza împrumuturi Ucrainei, fără ca totuși acestea să fie confiscate.

Rezoluția Dumei de Stat, camera inferioară a Parlamentului, menționează că propusa utilizare a activelor ruse de către state membre UE „este efectiv o confiscare ilegală de proprietate și de aceea, dacă este implementată, poate fi privită pur și simplu ca un furt”.

„Orice atacuri asupra activelor rusești trebuie urmate de un răspuns legal adecvat, începând cu cereri de daune” și o cerere de confiscare a activelor ca o măsură de securitate împotriva Euroclear și Belgiei, unde se află cea mai mare parte a activelor suverane ruse înghețate, se mai spune în document.

Liderii europeni au cerut, în octombrie, Comisiei UE să exploreze modalitățile de finanțare a Ucrainei în următorii doi ani, lăsând deschisă posibilitatea stabilirii unui împrumut care s-ar baza pe activele rusești blocate.

Această propunere minimală va fi pe ordinea de zi a următorului summit european din decembrie, amânând de facto cele mai dificile arbitraje. Este formulată în mod deliberat în termeni vagi pentru a ține cont de rezervele exprimate de Belgia, unde se află cea mai mare parte a acestor fonduri.

