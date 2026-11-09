Duel pentru șefia BCE: olandezul Klaas Knot și spaniolul Pablo Hernández de Cos, singurii candidați să o înlocuiască pe Christine Lagarde. Decizia finală le aparține liderilor europeni

Procedura de nominalizare pentru noul președinte al Băncii Centrale Europene (BCE) s-a încheiat vineri, fostul guvernator al băncii centrale a Olandei, Klaas Knot, și fostul guvernator al Băncii Spaniei, Pablo Hernández de Cos, fiind confirmați drept singurii doi candidați pentru acest post.

Președintele Eurogrupului, Kyriakos Pierrakakis, a confirmat vineri cele două candidaturi într-un comunicat de presă și faptul că Olanda și Spania și-au nominalizat foștii guvernatori ai băncilor centrale pentru a o înlocui pe Christine Lagarde după plecarea acesteia, în februarie.

Alegerea succesorului Christinei Lagarde la conducerea Băncii Centrale Europene pare să se reducă la o confruntare între olandezul Klaas Knot și spaniolul Pablo Hernández de Cos

Spania a depus vineri candidatura lui Pablo Hernández de Cos (foto), iar vicepremierul spaniol Carlos Cuerpo și-a exprimat sprijinul pentru acesta. Într-o scrisoare adresată lui Pierrakakis, Cuerpo și-a exprimat susținerea pentru De Cos, afirmând că are încredere că acesta ar fi un bun președinte al BCE.

Hernández de Cos conduce în prezent Banca Reglementelor Internaționale (BIS – supranumită banca băncilor centrale), mandatul lui începând în iulie 2025. Doctor în economie, acesta a ocupat mai multe funcții de rang înalt, inclusiv cea de guvernator al Băncii Spaniei, între iunie 2018 și iunie 2024.

În calitate de membru al Consiliului guvernatorilor BCE, Hernández de Cos a avut mai multe responsabilități importante și a condus Comitetul tehnic consultativ al Comitetului European pentru Risc Sistemic între 2019 și 2024.

Candidatul spaniol îl va avea drept rival pe Klaas Knot (foto), propus miercuri de Olanda.

Knot, economist olandez în vârstă de 59 de ani, a fost președinte al Băncii Centrale a Olandei între 2011 și 2025. Unul dintre cei mai longevivi membri ai Consiliului guvernatorilor BCE, Knot a ocupat de-a lungul timpului funcții și în mai multe organizații internaționale, inclusiv Fondul Monetar Internațional și Banca Reglementelor Internaționale.

Deși până la termenul-limită de vineri, ora 17:00 la Bruxelles, nu a fost propus niciun alt candidat, nu este exclus ca un nume-surpriză să apară într-o etapă ulterioară, odată cu intensificarea negocierilor politice, așa cum s-a întâmplat și în cazul Christinei Lagarde în 2019.

Eurogrupul va analiza luni cele două candidaturi

După închiderea nominalizărilor, vineri, miniștrii de Finanțe din cele 21 de state membre ale zonei euro vor analiza cele două candidaturi în reuniunea din 9 noiembrie.

Președinta BCE, Christine Lagarde, a anunțat la 29 octombrie că va demisiona la 7 februarie 2027, cu nouă luni înainte de expirarea mandatului. Fără să își dezvăluie planurile ulterioare, Lagarde a declarat că motivul plecării anticipate îl reprezintă imposibilitatea de a rămâne neutră, iar analiștii au speculat că demisia are legătură cu alegerile franceze de la anul și cu frica unei victorii a extremei drepte, în contextul în care BCE a anunțat că Consiliul European va începe imediat procesul pentru numirea unui nou șef al BCE.

Lagarde a preluat conducerea BCE în noiembrie 2019 de la Mario Draghi, care a fost elogiat pentru modul în care a condus banca centrală în unele dintre cele mai dificile momente ale crizei zonei euro.

La rândul ei, Lagarde, confruntată în perioada post-pandemie cu cea mai mare creștere a inflației din zona euro din ultimele decenii, a declanșat între iulie 2022 și septembrie 2023 un ciclu rapid de majorare a dobânzilor, acestea fiind crescute în total cu 450 de puncte de bază. Inflația din zona euro a coborât și s-a situat în jurul nivelului țintă de 2% în cea mai mare parte a anului 2025 și la începutul lui 2026, înainte ca războiul cu Iranul să izbucnească și să împingă din nou prețurile în sus.

„Un mare compromis”

Bloomberg scrie că funcția de președinte al BCE face parte din ceea ce premierul Greciei a numit un „mare compromis”, care include și posturile ocupate de Isabel Schnabel în Comitetul executiv și de economistul-șef Philip Lane. Schnabel urmează să plece anticipat din BCE în ianuarie 2027, pentru o funcție importantă la FMI, iar mandatul de opt ani al lui Lane se încheie în mai.

Aceasta ar urma să fie una dintre cele mai ample remanieri ale Comitetului executiv al BCE, format din șase membri. Dacă Knot va deveni președinte al BCE, schimbările ar putea implica și un al patrulea post, deoarece compatriotul său Frank Elderson ar trebui să plece pentru a păstra proporțiile naționale.

Schimbările au loc într-un moment complicat, în condițiile în care inflația este de aproape două ori peste ținta BCE de 2%, iar tensiunile fiscale din Franța îi îngrijorează pe investitori.

Ochii pe Merz și Macron

Decizia finală privind succesorul lui Lagarde va aparține liderilor europeni. Atenția se va îndrepta astfel către summitul informal programat pentru 13 noiembrie și către reuniunea specială din 26–27 noiembrie.

Un rol esențial în alegere îl va avea acordul dintre liderii celor mai mari două economii ale zonei euro, cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron.

Ambele țări încearcă să își mențină reprezentarea în conducerea BCE, în timp ce Spania urmărește, la rândul său, obținerea unui loc după retragerea vicepreședintelui Luis de Guindos, la începutul acestui an.

Franța pare interesată de postul de economist-șef al lui Phillip Lane și dispune de mai multe opțiuni, printre care viceguvernatoarea Băncii Franței, Agnès Bénassy-Quéré, și fosta oficială OCDE Laurence Boone.

Coaliția de guvernare din Germania nu a ajuns încă la un acord asupra candidatului pentru înlocuirea lui Schnabel. Printre numele luate în calcul se află fostul oficial FMI Tobias Adrian și vicepreședinta Bundesbank, Sabine Mauderer.

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