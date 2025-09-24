Dubla măsură: Uniunea Europeană rămâne cel mai mare cumpărător de gaze rusești, în ciuda sancțiunilor

De la invazia Rusiei în Ucraina, la începutul anului 2022, și de la impunerea sancțiunilor asupra exporturilor energetice rusești, Uniunea Europeană a încurajat alte țări să-i urmeze exemplul, aplicând sancțiuni, chiar dacă Rusia oferă petrol și gaze la preț redus mai multor state din întreaga lume.

În timp ce multe țări s-au conformat sancțiunilor, unele state asiatice, precum China și India, și-au mărit importurile de energie din Rusia pentru a-și face rezerve de petrol ieftin și alte produse energetice. Între timp, deși UE și-a redus importurile din Rusia pentru anumite produse energetice, nu a reușit să își diminueze complet dependența de Moscova, ceea ce a atras critici la adresa Europei pentru standardele sale duble.

În ultimele săptămâni, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a amenințat India cu tarife extrem de ridicate dacă nu își va reduce importurile de energie rusească, cerând totodată UE să condamne importurile de energie din Rusia.

Trump a afirmat că UE ar trebui să impună tarife de până la 100% asupra Indiei și Chinei pentru continuarea achizițiilor de petrol rusesc, pentru a încuraja cele două mari țări să își reducă dependența de Moscova și, astfel, să limiteze veniturile Rusiei destinate efortului de război.

Totuși, acest lucru este mai ușor de spus decât de făcut, întrucât Europa continuă să depindă în mare măsură de Rusia pentru anumite produse energetice, în ciuda eforturilor de peste doi ani de a reduce această dependență. În timp ce unele țări europene au reușit să își asigure surse alternative de energie, datorită creșterii producției interne sau consolidării legăturilor comerciale cu alte mari puteri mondiale, altele nu au reușit să reducă atât de rapid importurile de energie rusească.

Europa continuă să fie cel mai mare cumpărător de GNL (gaz natural lichefiat) rusesc la nivel global, absorbind aproximativ 51% din exporturile Rusiei. De asemenea, UE a fost cel mai mare cumpărător de gaz rusesc prin conducte, achiziționând 36% din exporturile totale ale Rusiei, conform datelor Eurostat.

O mare parte din acest GNL este cumpărat nu de țările care și-au exprimat deja intenția de a continua să achiziționeze energie din Rusia, precum Slovacia și Ungaria, ci de state care susțin sancțiunile împotriva energiei rusești, printre care Franța, Spania și Țările de Jos. De fapt, după ce a promis eliminarea completă a utilizării GNL-ului rusesc în UE până la sfârșitul lui 2027, în prima jumătate a anului, Europa și-a crescut importurile de GNL rusesc de la 4 miliarde de dolari la aproape 5,3 miliarde.

Între timp, în 2024, comerțul bilateral UE–Rusia a însumat aproape 80 de miliarde de dolari, dintre care importurile UE din Rusia au fost de aproximativ 42,4 miliarde.

În august, India a criticat Statele Unite și Uniunea Europeană pentru că au amenințat statul asiatic cu tarife din cauza dependenței sale continue de energia rusească, în timp ce ele însele continuă să importe volume semnificative de energie din Rusia. La începutul lunii, președintele Trump amenințase cu introducerea unui tarif de 25% asupra importurilor din India, afirmând ulterior, într-o postare pe rețelele sociale, că va „majora substanțial tariful plătit de India către SUA” din cauza importurilor de petrol rusesc.

În ultimele luni, UE a introdus sancțiuni împotriva companiei indiene de rafinare Nayara, deținută în mare parte de Rusia, precum și o interdicție privind importul de produse petroliere rafinate obținute din țiței indian, ceea ce a afectat grav rafinăriile indiene. După mai multe luni de tăcere, în august, prim-ministrul indian Narendra Modi a declarat că vizarea Indiei este „nejustificată și nerezonabilă”.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Randhir Jaiswal, a emis o declarație în care a afirmat: „La fel ca orice mare economie, India va lua toate măsurile necesare pentru a-și proteja interesele naționale și securitatea economică.” Jaiswal a sugerat, de asemenea, că mai multe țări occidentale continuă, la rândul lor, să importe energie din Rusia și a acuzat Europa că și-a însușit sursele alternative de aprovizionare.

„De fapt, India a început să importe din Rusia deoarece sursele tradiționale au fost redirecționate către Europa după izbucnirea conflictului”, a spus Jaiswal. „Statele Unite, la acel moment, au încurajat activ aceste importuri ale Indiei pentru a consolida stabilitatea piețelor energetice globale”, a adăugat el. „Totuși, este revelator faptul că tocmai națiunile care critică India fac ele însele comerț cu Rusia”, a subliniat acesta.

Între timp, în această lună, președintele Trump a intensificat presiunile asupra NATO pentru a opri achizițiile de petrol din Rusia și pentru a implementa sancțiuni extinse, sugerând că SUA ar introduce un nou val de sancțiuni asupra Rusiei dacă acest lucru s-ar realiza.

Într-o postare pe rețelele sociale, Trump a declarat: „Sunt pregătit să impun sancțiuni majore Rusiei atunci când toate națiunile NATO vor fi de acord și vor începe să facă același lucru și când toate națiunile NATO vor înceta să mai cumpere petrol din Rusia.” Creșterea apelurilor pentru ruperea legăturilor cu Rusia urmărește să pună presiune pe președintele Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Pe măsură ce Trump pune tot mai multă presiune pe Europa și NATO pentru a rupe legăturile cu Rusia, India a criticat SUA și UE pentru că amenință statele care continuă să depindă de energia rusească cu tarife, în timp ce ele însele continuă să facă comerț cu Moscova. Aceste standarde duble riscă să submineze obiectivele diplomatice ale lui Trump de a pune presiune pe Putin pentru a încheia războiul.

