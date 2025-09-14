Nouă provocare rusească: O dronă a încălcat spațiul aerian al României, a pătruns 10 km în județul Tulcea și a operat 50 de minute / Armata a ridicat de la sol două F-16 au urmărit drona / Explicațiile Ministrului Apărării

O dronă a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18.23 în spațiul aerian al României, a anunțat sâmbătă Ministerul Apărării Naționale.

Drona rusească a pătruns 10 kilometri în teritoriul românesc şi a survolat timp de 50 de minute în spaţiul aerian al NATO, a transmis președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-o postare pe platforma socială X.

Mai precis, două avioane de luptă F16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești au decolat la ora 18:05 pentru a monitoriza situația aeriană la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, a informat Ministerul Apărării Naţionale.

La ora 18:12 a fost emis mesajul RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, iar la ora 18:23 aeronavele F-16 au detectat o dronă în spațiul aerian național. Aceasta a fost urmărită până la aproximativ 20 km sud-vest de Chilia Veche, moment în care a dispărut de pe radar.

Autoritățile au precizat că drona nu a survolat zone locuite și nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populației. Cu toate acestea, mesajul RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea informa cetăţenii că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi îi îndemna să se adăpostească, transmite News.ro.

Ministrul Apărării: Avioanele s-au ridicat şi au văzut-o. Au fost foarte aproape să o dea jos. Vor fi survoluri cu elicoptere pentru a vedea dacă ar fi căzut

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat sâmbătă într-o intervenție la Antena 3 că avioanele au văzut drona care a intrat în spaţiul aerian naţional şi au fost foarte aproape „să o dea jos”.

Moşteanu a precizat că drona zbura foarte jos, iar la un moment dat a zburat către Ucraina. El a adăugat că duminică vor fi survoluri de elicoptere în acea zonă pentru a se vedea dacă drona ar fi căzut pe teritoriul României, deşi informaţiile din acest moment sunt că s-a deplasat în Ucraina, transmite News.ro.

Ionuţ Moşteanu a fost întrebat dacă drona ce a intrat în spaţiul aerian naţional și dacă a fost doborâtă sau nu.

”Nu a fost doborâtă, nu. Radarele au interceptat-o şi au văzut-o venind spre spaţiul nostru aerian. Avioanele s-au ridicat şi au văzut-o. Au fost foarte aproape să o dea jos, drona zburând foarte jos, la un moment dat a plecat spre Ucraina. Astea sunt informaţiile pe care le avem la acest moment. Drona a ieşit din spaţiul aerian înapoi spre Ucraina şi vreau să clarific un detaliu. Din punct de vedere legal, Legea 73, aia trecută de Parlament în primăvară cu mult balamuc, permite Armatei Române să dea jos dronele care intră în spaţiul aerian, deci şi piloţii de F-16 au avut această aprobare de la Comandamentul Forţelor Întrunite, apoi care a transmis la Comandamentul Componente Aeriene, puteau să dea jos aceste drone”, a declarat Moşteanu.

Întrebat dacă au fost mai multe drone sâmbătă seara, ministrul Apărării a răspuns: ”«Aceste drone», dacă ar fi fost cazul. Una a fost. Au mai fost cazuri în care s-au ridicat, avem provocări din partea Rusiei cam la fiecare săptămână. Noi dăm comunicate de fiecare dată când le vedem şi sunt la graniţa României. Din ce în ce mai des vin, sunt atacuri cu drone la graniţa României, la graniţa de nord a Dobrogei, cam în fiecare săptămână avem avioanele în aer, fie ale noastre, fie ale partenerilor germani care au aici o misiune de poliţie aeriană avansată”. Ministrul a spus că astăzi, după ce s-au ridicat avioanele F-16 ale Armatei Române, s-au ridicat şi două avioane Eurofighter germane.

„Practic le-au înlocuit în spaţiul aerian pentru că avioanele au o perioadă de zbor limitată şi în momentul în care F-16-le se apropia de terminarea acestei perioade s-au ridicat Eurofighterele aliaţilor germani”, a explicat Moşteanu.

Ionuț Moșteanu: România își apără spațiul aerian și rămâne vigilentă în fața agresiunii rusești

Ministrul Apărării a fost întrebat dacă pentru aplicarea acestei legi mai este nevoie să treacă anumite proceduri în CSAT. ”Procedurile care urmează să fie trecute prin CSAT şi sunt pe masa CSAT-ului vor trece în următorul CSAT, am luat toate aprobările în aceste luni de vară, sunt legate de procedurile de intervenţie în cazul aeronovelor cu pilot. În acest moment, pentru angajarea împotriva aeronavelor cu pilot funcţionăm practic pe legea veche, unde ministrul trebuie să dea aprobare pentru angajare. Şi eu am tot timpul un telefon asupra mea cu o aplicaţie, dacă ştiu că sunt într-o zonă fără semnal pe comandă în jos are altcineva această posibilitate de aprobare”, a explicat Ionuţ Moşteanu.

Ministrul a mai fost întrebat dacă drona era rusească sau ucraineană. ”Aşteptăm raportul final şi îl vom avea în orele care urmează din partea celor care au fost direct implicaţi în această operaţie. Mâine vor fi survoluri cu elicoptere în zona aceea pentru a vedea dacă există urme sau dacă ar fi căzut, dar toate informaţiile în momentul ăsta sunt că drona a ieşit în spaţiul aerian ucrainean”, a afirmat ministrul Apărării.

Ministerul Apărării Naţionale a informat, sâmbătă seară, că două aeronave de luptă F16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat, la ora 18.05, pentru monitorizarea situatiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene ruseşti asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre şi după ce Forţele Aeriene au interceptat o dronă în spaţiul aerian naţional. Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, preciza că este vorba despre „o dronă rusească” şi afirma că România „îşi apără spaţiul aerian” şi „rămâne vigilentă în faţa agresiunii ruseşti”.

Zelenski: Este o extindere evidentă a războiului de către Rusia. Aşa acţionează ei. La început, cu paşi mici, apoi cu pierderi mari

Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a afirmat la rândul lui sâmbătă seară, într-o postare pe X, că drona interceptată de avioanele ridicate de România a pătruns 10 kilometri în teritoriul românesc şi că a survolat timp de 50 de minute în spaţiul aerian al NATO şi avertizează că aceasta nu este o eroare, ci un demers intenţionat al Moscovei, care caută „o extindere evidentă” a războiului, transmite News.ro.

„Astăzi, România a mobilizat avioane de luptă din cauza unei drone ruseşti în spaţiul său aerian. Conform datelor actuale, drona a pătruns aproximativ 10 kilometri în teritoriul românesc şi a operat în spaţiul aerian al NATO timp de aproximativ 50 de minute”, a scris Zelenski, menţionând că şi Polonia a răspuns militar, sâmbătă, la ameninţarea dronelor de atac ruseşti.

Zelensky:



Today Romania scrambled combat aircraft due to a Russian drone in its airspace. According to current data, the drone penetrated about 10 kilometers into Romanian territory and operated in the NATO country's airspace for about 50 minutes.



Also today, Poland deployed a… pic.twitter.com/okcnlQ3Kh6 — Clash Report (@clashreport) September 13, 2025

Zelenski spune că dronele ruseşti au fost prezente toată ziua în diferite regiuni ale Ucrainei, inclusiv în regiunile nordice, de-a lungul frontierei cu Belarus. „Conform informaţiilor preliminare, spaţiul aerian al Belarusului a fost, de asemenea, utilizat pentru intrarea în spaţiul aerian al Ucrainei în direcţia Volîn”, afirmă preşedintele ucrainean.

El avetizează că acest eveniment nu este unul accidental, mai ales că în noaptea de marţi spre miercuri în spaţiul aerian al Poloniei au pătruns un număr semnificativ de drone, ceea ce a determinat Varşovia să doboare unele dintre ele, cu ajutorul aliaţilor olandezi.

***