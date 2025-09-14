Polonia își securizează spațiul aerian: A mobilizat avioane de vânătoare și a închis sâmbătă aeroportul din Lublin ca măsuri „preventive”, din cauza amenințării cu drone

Avioane poloneze şi aliate au fost mobilizate sâmbătă pentru a proteja spaţiul aerian polonez din cauza ameninţării cu atacuri cu drone rusești dinspre Ucraina vecină, iar aeroportul din oraşul Lublin, din estul Poloniei, a fost închis, au anunţat autorităţile poloneze, conform agenției Reuters, preluată de News.ro.

Comandamentul operaţional al forţelor armate poloneze a declarat că avioanele au participat la o operaţiune în apropierea frontierei cu Ucraina „pentru a asigura securitatea spaţiului aerian” polonez, la trei zile după ce Polonia a doborât drone ruseşti în spaţiul său aerian, cu sprijinul avioanelor militare ale aliaţilor săi din NATO.

„Aceste acţiuni sunt de natură preventivă şi vizează securizarea spaţiului aerian şi protejarea cetăţenilor, în special în zonele adiacente zonei ameninţate”, a declarat Comandamentul în comunicat.

Alerta maximă în Polonia. Nu au avut loc încălcări ale spațiului aerian din Polonia

În comunicat nu s-a menţionat nicio încălcare a spaţiului aerian polonez, dar populaţia a primit mesaje de alertă. Măsurile preventive au venit în contextul în care Rusia şi Belarus desfăşoară manevre militare în apropiere de graniţa cu Polonia.

Polonia a declarat că spaţiul său aerian a fost încălcat de drone ruseşti în noaptea de marţi spre miercuri, în timp ce Rusia ataca Ucraina. Moscova a dat asigurări că nu a vizat „ţinte” din Polonia.

Agenţia poloneză de navigaţie aeriană a declarat că aeroportul din Lublin şi zona controlată din jurul aeroportului au fost închise sâmbătă operaţiunilor de zbor.

La rândul ei, România a ridicat sâmbătă două aeronave de luptă F 16 de la Baza 86 Aeriană Feteşti pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene ruseşti asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre.

La ora 18.12 a fost emis un mesaj RO Alert pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 18.23 aeronavele F 16 au detectat o dronă în spaţiul aerian naţional, pe care au urmărit-o până la aproximativ 20 km SV de Chilia Veche, când a dispărut de pe radar.

NATO a anunţat vineri că a lansat operaţiunea „Eastern Sentry” (Santinela Estului) pentru consolidarea apărării pe flancul de est, după incidentul cu drone din Polonia.

Operațiuni preventive ale forțelor aeriene poloneze și aliate au început în spațiul nostru din cauza amenințării reprezentate de dronele rusești care operează deasupra Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia, a declarat sâmbătă premierul Donald Tusk, potrivit portalsamorzadowy.pl.

„Din cauza amenințării reprezentate de dronele rusești care operează deasupra Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia, au început operațiuni preventive ale aviației poloneze și aliate în spațiul nostru aerian. Sistemele de apărare aeriană terestre au atins cel mai înalt nivel de pregătire”, a scris premierul pe portalul X sâmbătă după-amiază.

Anterior, Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze (RSZ) a anunțat miercuri că aeronave militare operează în spațiul aerian polonez din cauza amenințării cu atacuri cu drone deasupra Ucrainei. DORSZ a adăugat că aceste acțiuni sunt de natură preventivă și vizează securizarea spațiului aerian și protejarea cetățenilor, în special în zonele adiacente zonei amenințate.

***