Tot mai multe drone cu motor cu reacție, prăbușite în Rep. Moldova și România

Experții Poliției din Republica Moldova au stabilit preliminar că drona care a explodat în seara de miercuri, 30 septembrie, în apropierea localităților Brănești și Ivancea din raionul Orhei, prezintă elemente specifice tipului Geran-4, echipat cu motor turboreactiv.

Acest tip de drone e parte din flota modernizată a Rusiei, pe care rușii le folosesc tot mai des: doar în septembrie Rusia a lansat peste 2.730 de drone cu motor cu reacție împotriva Ucrainei, dintre care doar puțin peste 1.500 au fost doborâte sau neutralizate, ceea ce corespunde unei rate de interceptare de aproximativ 55%, mult mai mică față de 92% în cazul dronelor Geran-2, care e de 2-3 ori mai lentă ca cele cu reacție.

Noile variante de drone cu motor cu reacție – Geran 4 și Geran 5 – creează dificultăți tot mai mari forțelor ucrainene însărcinate cu apărarea aeriană

Autoritățile de la Chișinău au mai anunțat că toate componentele recuperate au fost transmise pentru expertiză.

Cercetarea la fața locului, finalizată în noaptea de 30 septembrie spre 1 octombrie, arată că aparatul de zbor fără pilot ar fi intrat în coliziune cu arborii dintr-o fâșie forestieră, înainte de a cădea la sol și a exploda. Impactul s-ar fi produs în apropierea traseului G72, la aproximativ 10 metri de partea carosabilă.

În zonă a fost identificat un crater cu diametrul de circa 50 de centimetri și adâncimea de aproximativ 30 de centimetri. Pe o rază de 30 de metri, copacii au fost deteriorați de suflul exploziei și de efectul termic. Alte două cratere au fost găsite la aproximativ 15 metri de locul principal al deflagrației.

Anchetatorii au descoperit fragmente pe o rază de 120 de metri, inclusiv componente ale aripilor din spate marcate „Geran-4”, blocuri electronice și un motor turboreactiv cu urme de ardere.

Incidentul a fost anunțat după ce localnicii au auzit un zgomot puternic. Ministerul Apărării de la Chișinău informase anterior că un obiect neautorizat traversase frontiera la ora 20:45 și dispăruse de pe sistemele de monitorizare în zona Brănești.

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