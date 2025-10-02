Forțele navale franceze au imobilizat „nava-fantomă” a Rusiei de pe care ar fi fost lansate drone către Danemarca / Der Spiegel: Mai multe drone neidentificate au survolat infrastructuri strategice din Germania

Autoritățile franceze au imobilizat în largul coastelor sale un petrolier aparținând așa-numitei „flote fantomă”, prin care Rusia exportă petrol ocolind sancțiunile occidentale, scriu agențiile internaționale. Cel puțin doi membri ai echipajului au fost reținuți.

Nava, care navighează sub numele Boracay, este vizată de o anchetă a justiției franceze și suspectată că ar fi fost implicată în apariția misterioasă a unor drone în Danemarca. Boracay figurează pe lista sancțiunilor britanice și ale Uniunii Europene împotriva Rusiei. Aceeași navă a fost reținută de autoritățile estoniene la începutul acestui an pentru că naviga fără un pavilion valabil.

Cel puțin doi membri ai echipajului petrolierului rusessc au fost reținuți și vor fi transferați în Franța. Operațiunea a avut loc miercuri, în urma unui raid al Marinei franceze în largul coastelor Saint-Nazaire. Nava este suspectată că ar fi fost implicată în recentele activități cu drone deasupra unor baze militare și obiective critice din Danemarca.

Footage published by BFMTV which shows the French Navy boarding the Russian oil tanker Boracay earlier off the coast of Saint Nazaire, France. pic.twitter.com/GjU5aeWJiA — OSINTdefender (@sentdefender) October 1, 2025

Emmanuel Macron: „Flota fantomă” a Rusiei are între 600 și 1.000 de nave

Președintele Emmanuel Macron a confirmat miercuri deschiderea unei investigații: „Echipajul acestui petrolier a comis greșeli foarte serioase”, a spus liderul francez, precizând că acuzațiile vizează „neprezentarea dovezii naționalității/pavilionului” și „refuzul de a se conforma” cererilor autorităților.

Petrolierul, care navighează în prezent sub pavilionul statului african Benin, și-a schimbat în repetate rânduri numele și pavilionul. În prezent, este cunoscut sub denumirile „Pushpa” sau „Boracay” și figurează pe lista sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană.

Potrivit site-ului specializat The Maritime Executive, nava ar fi putut fi folosită ca „platformă de lansare” pentru dronele observate în Marea Baltică sau chiar ca „momeală”.

Întrebat despre aceste acuzații, Macron a îndemnat la prudență: „Prudență”, a transmis acesta jurnaliștilor înaintea summitului european desfășurat la Copenhaga.

Val de drone neidentificate deasupra Europei

Originea dronelor nu a fost încă stabilită, dar autoritățile de la Copenhaga au acuzat rapid Rusia. Premierul danez, Mette Frederiksen, a cerut la începutul summitului informal al liderilor UE de la Copenhaga un „răspuns foarte puternic” din partea Europei la ceea ce a descris drept un „război hibrid” dus de Moscova.

Ca reacție, Rusia a avertizat miercuri că va lua măsuri militare pentru a-și proteja navigația comercială în Marea Baltică, după ceea ce numește „provocările” europene împotriva petrolierele sale.

„În diverse ape, inclusiv în Marea Baltică, țările europene și state riverane recurg la numeroase provocări, care, în opinia noastră, nu favorizează nicidecum libertatea navigației comerciale”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Uneori, acest lucru obligă forțele noastre armate să ia măsuri pentru a restabili ordinea”, a completat oficialul rus.

Der Spiegel: Mai multe drone au survolat infrastructuri strategice din Germania. Note interne ale poliției spun că se cartografiază obiective de la sol

Publicația germană Der Spiegel relatează de asemenea că zborurile recente de drone deasupra landului Schleswig-Holstein din nordul Germaniei au fost mai grave decât s-a raportat inițial.

Zborurile au avut loc deasupra unei centrale electrice, unei rafinării, unui spital din Kiel, sediului guvernului landului, diviziei maritime a Thyssenkrupp, unei firme de armament, canalului Kiel și fiordului Kiel.

„Nota internă precizează că poliția landului a observat dronele zburând pe traiectorii paralele, aparent pentru a cartografia cu acuratețe obiectivele de la sol”, arată Spiegel.

În alte zone din Germania au fost observate drone, la fel zburând deasupra unor obiective strategice despre care analiștii militari speculează că ar putea fi lovite în caz de război.

„Drone suspecte au fost de asemenea observate joi (25 septembrie – n.r.) deasupra bazei Forțelor Armate Germane din Sanitz, Mecklenburg-Pomerania Inferioară. O zi mai târziu, a avut loc un incident similar deasupra comandamentului naval din Rostock. Luni, Poliția Federală a observat din nou mai multe drone suspecte în zona portului maritim din Rostock”, mai arată publicația germană.

