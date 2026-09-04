Premieră națională – „Drone Engineering and Aeronautical Informatics”, program de studii la Politehnica Timișoara

Universitatea Politehnica Timişoara a lansat, în această toamnă, prima sesiune de admitere din România la programul de licenţă „Drone Engineering and Aeronautical Informatics”, dedicat pregătirii viitorilor specialişti în drone, inteligenţă artificială şi sisteme autonome.

Programul se desfășoară în limba engleză.

Pentru sesiunea de admitere din toamna 2026 sunt disponibile 20 de locuri finanţate de la buget şi 15 locuri cu taxă, iar înscrierile se desfăşoară la Facultatea de Mecanică.

Prima Facultate de Robotică, Inteligenţă Artificială şi Sisteme Autonome

Studenţii admişi vor fi înmatriculaţi, din noul an universitar, la Facultatea de Robotică, Inteligenţă Artificială şi Sisteme Autonome, noua structură academică a UPT care îşi începe activitatea la sfârşitul lunii septembrie.

”Programul nu este dedicat exclusiv construcţiei de drone, ci pregăteşte ingineri capabili să proiecteze, opereze şi integreze sisteme aeriene fără pilot, utilizând tehnologii de autonomie şi inteligenţă artificială şi respectând standardele aeronautice europene. Studenţii vor parcurge discipline fundamentale precum matematică, fizică, inginerie electrică, programare, modelare 3D şi aerodinamică, urmate de domenii specializate precum dinamica zborului, sisteme de propulsie, automatică, senzori, sisteme de control, machine learning, computer vision şi inteligenţă artificială. Pregătirea include şi tehnologii utilizate în dezvoltarea sistemelor autonome moderne, precum Robot Operating System (ROS), alături de proiecte practice realizate în colaborare cu mediul economic”, arată un comunicat UPT.

Primii absolvenți, în 2030

Prima generaţie a programului va absolvi în 2030. Absolvenţii vor putea lucra în industria aeronautică, dezvoltarea sistemelor autonome, software embedded, inteligenţă artificială aplicată, sisteme de control sau cercetare-dezvoltare.

Pregătirea poate reprezenta, totodată, o bază pentru iniţiative antreprenoriale şi dezvoltarea de noi produse şi servicii bazate pe tehnologii autonome.

Mai multe detalii despre admiterea la noul program de studii în Ingineria dronelor şi informatică aeronautică sunt disponibile pe pagina UPT: https://www.upt.ro/educatie/licenta/facultati-si-domenii/facultatea-de-mecanica/mecatronica-si-robotica-ingineria-dronelor-si-informatica-aeronautica-4-ani-en.

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