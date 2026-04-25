Dronă rusească cu încărcătură explozivă, prăbușită la Galați: Peste 200 de persoane au fost evacuate/ MAE l-a convocat pe ambasadorul rus la București – precizările MApN/ Reacția premierului

Autoritățile române au evacuat preventiv locuitorii din zona Bariera Traian din municipiul Galați, după ce o dronă prăbușită a fost identificată ca având încărcătură explozivă, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Premierul Ilie Bolojan a precizat că au fost dispuse și măsuri diplomatice, inclusiv informarea partenerilor și a aliaților.

„Violarea, din nou, a spațiului aerian românesc de către Rusia este un act iresponsabil și o încălcare gravă a dreptului internațional. O condamn fără rezerve și cer ferm Rusiei să înceteze imediat astfel de acțiuni.

Aceste incidente sunt o consecință a războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și generează riscuri pentru securitatea României și a statelor de pe Flancul Estic.

Evenimentele recente arată încă o dată cât de importante sunt siguranța cetățenilor și consolidarea securității naționale. Guvernul va acționa ferm și va folosi toate instrumentele pe care le are la dispoziție, inclusiv programul SAFE, pentru a reduce riscurile și pentru a întări apărarea țării.

Apărarea intereselor naționale impune întotdeauna o acțiune coordonată și responsabilă”, a declarat premierul.

Autoritățile au luat decizia evacuării după ce specialiștii aflați la fața locului au constatat „o posibilă încărcătură explozivă”. În urma verificărilor efectuate asupra obiectului căzut într-o zonă locuită s-a confirmat că drona are încărcătură explozivă, iar prioritatea intervenției a devenit protejarea populației din perimetrul afectat.

Autoritățile au mai arătat că intervenția este în desfășurare, iar echipele specializate acționează pentru ridicarea fragmentelor dronei și transportarea acestora într-o zonă sigură, unde vor fi distruse prin detonare controlată.

Totodată, autoritățile au închis circulația, după evacuarea zonei, pentru transportarea dronei neexplodate, pe traseul str. Sulfinei – str. Zimbrului – str. Traian – malul Lacului Brateș (aproximativ 2 km).

Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice au decolat de la Fetești

O dronă rusească a căzut în Municipiul Galați, sâmbătă dimineața, distrugând anexa unei gospodării și un stâlp de electricitate. Nu au fost raportate victime.

Radarele MApN au detectat drone care evoluau în apropierea spațiului aerian al României, potrivit unui comunicat oficial.

Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice din serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită au decolat la ora 02.00, din Baza 86 Aeriană de la Fetești.

Redăm în continuare precizările MApN:

„Un incident grav a avut loc astăzi, 25 aprilie, când o dronă folosită de Federația Rusă împotriva infrastructurii civile din Ucraina a pătruns neautorizat în spațiul aerian național și a avariat proprietatea privată și publică.

Radarele MApN au detectat, în jurul orei 2:00 dimineața, un atac cu drone al Federației Ruse în proximitatea frontierei cu Ucraina, la nord de Dunăre. Centrul Aerian de la Torrejon din Spania a ordonat ridicarea a două aeronave britanice Eurofighter Typhoon din Serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită de la Baza 86 Aeriană Borcea.

Sistemele de apărare aeriană cu baza la sol au fost trecute în poziție de tragere.

Aeronavele au detectat un semnal radar intermitent în spațiul aerian ucrainean, deasupra localității Reni, pentru mai puțin de 1 minut.

Piloții au avut autorizare să angajeze ținta, însă aceasta s-a aflat în permanență deasupra teritoriului ucrainean, astfel că nu s-a putut trage asupra ei.

Radarele de la sol au urmărit un număr de 15 drone în spațiul aerian ucrainean, care au intrat în picaj în zona localității Reni, unde au fost pierdute de pe radar, după care s-au raportat explozii pe teritoriul ucrainean.

Una din drone a continuat zborul la joasă înălțime deasupra lacului Brateș și a lovit un atelier dintr-o gospodărie și un stâlp de electricitate de pe domeniul public.”

Ambasadorul Rusiei la București, convocat sâmbătă la Ministerul român de Externe

Ministerul de Externe anunță că, din dispoziția ministrului Oana Țoiu, ambasadorul Federației Ruse la București va fi convocat sâmbătă la MAE, ca urmare a prăbușirii, în cursul nopții trecute, în zona municipiului Galați, a unei drone rusești folosite în atacurile asupra infrastructurii civile ucrainene.

„Federația Rusă a încălcat suveranitatea spațiului aerian al României printr-o nouă acțiune iresponsabilă care putea pune în pericol siguranța populației. Este un act iresponsabil și provocator ce încalcă principii de bază ale dreptului internațional. De peste patru ani, Rusia duce un război ilegal împotriva Ucrainei. Acesta este nu doar un act imperialist brutal de cucerire împotriva unui vecin suveran, dar și o încălcare a păcii și securității regionale și globale”, mai arată comunicatul MAE.

