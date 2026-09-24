Încă o dronă prăbușită pe teritoriul României, în județul Suceava – aparatul a zburat patru minute în spațiul aerian național

O dronă a încălcat spațiul aerian al României în această dimineață și s-a prăbușit în județul Suceava, după ce a zburat timp de patru minute în spațiul aerian național. Aparatul de zbor a fost găsit în apropierea localității Solca, într-o pădure.

Proveniența dronei nu a fost încă stabilită, dar cel mai probabil este vorba despre un model rusesc. De notat că mai multe drone au fost detectate joi dimineață în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România, în contextul unor atacuri rusești. Și în acest caz a fost emis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea.

Ministrul Apărării: „Pare că este o dronă cu caracteristici tehnice un pic noi”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a precizat joi dimineață, într-o intervenție la Digi24, că drona are „caracteristici tehnice un pic noi”, fără a detalia ce este diferit față de precedentele care au picat sau au fost doborâte pe teritoriul României.

„Pare că este o dronă cu caracteristici tehnice un pic noi față de cele pe care le văzusem până acum. E o chestie că pe care noi o facem în permanență: la fiecare dronă găsită extragem din ea ce considerăm că este de interes pentru a ne putea optimiza măsurile pe care le luăm la nivelul Ministerului Apărării. Evident, cu ceea ce avem la dispoziție”, a declarat Radu Miruță.

Drona nu a provocat victime sau pagube

Inspectoratul pentru Situații de Urgență a emis, joi dimineață, o avertizare RO-Alert pentru populație, în județul Botoșani, după ce radarele MApN au detectat ținta, care evolua pe teritoriul Ucrainei înainte de intrarea în spațiul aerian național, aproape de granița cu România.

Două avioane F-16 au fost ridicate pentru monitorizarea situației.

Ulterior, MApN a transmis că echipe ale MAI au ajuns la fața locului și au securizat perimetrul.

„În continuarea informațiilor transmise privind incidentul din dimineața zilei de 24 septembrie, precizăm că ținta aeriană a evoluat timp de aproximativ patru minute în spațiul aerian național, după care s-a prăbușit în apropierea localității Solca, județul Suceava, fără a produce victime sau pagube materiale. Echipele de intervenție ale Ministerului Afacerilor Interne au ajuns la fața locului, au securizat perimetrul și au identificat o dronă de mici dimensiuni, fără incendiu la locul prăbușirii. De asemenea, la ora 07.21, un elicopter IAR-330 SOCAT a decolat de pe Baza 95 Aeriană Bacău, pentru monitorizarea situației în zonă”, a transmis MApN.

Totodată, joi, Ministerul Apărării din Republica Moldova a semnalat patru situații în care drone au pătruns în spațiul aerian al țării vecine, în contextul atacurilor rusești din Ucraina. În cel mai recent dintre cazuri, spațiul aerian al R. Moldova a fost închis în zona de nord. Explozii au fost semnalate în raioanele Florești și Șoldănești.

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