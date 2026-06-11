Premieră militară: O ambarcațiune fără echipaj a salvat doi militari americani din apele Strâmtorii Ormuz, după doborârea unui elicopter

Doi membri ai echipajului unui elicopter al armatei americane, doborât luni de către iranieni în apele din apropierea Strâmtorii Ormuz, au fost salvați de o dronă maritimă, adică de o ambarcațiune fără echipaj, au confirmat oficiali ai SUA, conform BBC. Aceasta a fost pentru prima dată când armata SUA a utilizat acest tip de navă într-o astfel de operațiune.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a transmis că cei doi „militari au fost salvați în siguranță în aproximativ două ore și sunt în stare stabilă”, după ce elicopterul lor AH-64 Apache s-a prăbușit „în apropierea coastei Omanului, în timp ce patrula apele regionale”.

Președintele american Donald Trump a acuzat Iranul că a doborât aeronava în timp ce aceasta patrula Strâmtoarea Ormuz și, ca răspuns, a ordonat lovituri de represalii.

SUA au lovit instalații iraniene de la Strâmtoarea Ormuz, în răspuns la doborârea elicopterului

Membrii echipajului au fost salvați de o dronă de suprafață fără echipaj – un Saronic Corsair al Marinei SUA – operată de Task Force 59, a declarat căpitanul Tim Hawkins din Marina SUA, conform BBC.

Task Force 59 este o unitate cu baza în Bahrain, lansată de armata americană în ultimii ani pentru a se concentra pe „desfășurarea operațională a sistemelor fără pilot, coordonate cu operatori umani, pentru consolidarea securității maritime în regiunea Orientului Mijlociu”.

Drona are un design asemănător unei ambarcațiuni rapide, potrivit producătorului său, Saronic Technologies. Aceasta poate transporta până 454 kg pe o distanță de peste 1.000 de mile marine, cu o viteză maximă de 65 km/oră.

În decembrie 2025, Marina SUA a atribuit companiei texane de tehnologie de apărare un contract de producție în valoare de 392 de milioane de dolari (293,3 milioane de lire sterline) pentru navele maritime autonome Corsair.

Hawkins a spus că Task Force 59 a început să utilizeze aceste drone în Orientul Mijlociu la sfârșitul lunii martie. El a declarat pentru Associated Press că nava fără echipaj i-a localizat pe cei doi militari după ce aceștia au petrecut aproximativ două ore în apă.

În comunicatul transmis marți, Centcom a precizat că cei doi membri ai echipajului au fost salvați luni la ora 19:33 EDT (02:33 ora României).

„Eforturile de salvare au fost conduse de Forțele Navale ale SUA din cadrul Comandamentului Central și de Divizia 82 Aeropurtată, cu sprijinul unor unități ale Forțelor Aeriene și Marinei SUA, inclusiv Task Force 59 a Flotei a 5-a a SUA”, se mai arată în comunicat.

***