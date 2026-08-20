Dronă marină rusească în zona platformei Neptun Deep – distrusă de un F-16, cu tunul de bord, nu cu rachetă

O dronă marină a fost distrusă, joi, în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră, cu tunul de bord al unui avion F-16 românesc, a anunțat Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță. Acesta spune că există confirmarea că drona militară distrusă și nu era de proveniență ucraineană.

MApN nu a precizat dacă drona avea sau nu încărcătură explozivă.

Drona a fost explodată la doar câteva sute de metri de platforma Neptun Deep, unde lucrează câteva sute de persoane care pregătesc darea în exploatare programată pentru anul viitor.

”Am primit confirmarea oficială că nu este de provenienţă ucraineană”, a declarat Radu Miruţă.

”În cursul acestei dimineţi, am fost informaţi de Garda de Coastă despre existenţa unei drone marine la câteva sute de metri de lucrările desfăşurate pentru extracţia gazelor la platforma Neptun Deep, în zona economică exclusivă, la 80 de mile est de Constanţa. A fost creată o celulă de comandă la nivelul MApN, care a solicitat la nivel NATO preluarea comenzii la nivelul Armatei Române. În urma analizelor efectuate şi în coordonare cu preşedintele României, pentru a proteja vieţile celor câteva sute de oameni care lucrau pe platformă şi pentru securizarea infrastructurii critice, a fost luată decizia de distrugere a dronei”, a anunţat Radu Miruţă.

Două avioane de vânătoare F-16 româneşti au fost ridicate de la sol, cu ordin de tragere, pentru a o intercepta rapid.

”Drona a fost distrusă în siguranţă. Era încărcată cu explozibil”, a precizat ministrul Miruță, în prima postare pe Facebook. Ulterior, acest paragraf despre explozibil a fost șters.

MApN: Drona a fost semnalată de o navă comercială

Ministerul Apărării Naţionale a informat că drona se afla în derivă, iar prezenţa acesteia a fost semnalată de o navă comercială, alerta fiind dată la ora 6.28.

”Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române au intervenit, joi, 20 august, în cazul unei drone maritime de mici dimensiuni aflate în Zona Economică Exclusivă a României, în apropierea platformei Neptun Alpha, la aproximativ 80 mile marine est de Constanţa. Una dintre aeronave a angajat ţinta şi a executat foc cu tunul de bord asupra acesteia, ţinta fiind lovită. Prezenţa dronei maritime aflate în derivă a fost semnalată în jurul orei 06.28 de o navă comercială”, au transmis reprezentanţii MApN.

O navă a Gărzii de Coastă, cu o echipă EOD a Forţelor Navale Române la bord, s-a deplasat către zona în care se afla drona maritimă, pentru a face verificări, și s-a constituit o celulă de criză care a decis imediat distrugerea acesteia cu tunul de bord al avioanelor F-16, cea mai rapidă și ieftină soluție.

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