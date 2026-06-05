O dronă marină a explodat în Portul Constanța. MApN: Drona s-a autodetonat, fără a produce victime

În Portul Constanța a avut loc, vineri, o explozie a unei drone marine de probabilă proveniență ucraineană, conform primelor informații și a unui comunicat al Ministerului Apărării. Incidentul s-a petrecut în apropiere de danele 77-78 ale Portului Constanța, unde se află sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM). Explozia pare să fi avut loc în apropiere de instalațiile companiei de stat Oil Terminal.

Drona a fost descoperită încă din jurul dimineții (orele 05:00-06:00), în vreme ce explozia a fost raportată în jurul orei 10:30. Este pentru prima dată când un astfel de eveniment are loc în Portul Constanța, iar el vine la o săptămână după ce o dronă rusească Geran-2 s-a prăbușit pe un bloc din Galați, provocând o explozie și rănind două persoane.

MApN: Drona s-a autodetonat, fără a produce victime

Conform MApN, drona s-a autodetonat, fără a produce victime. Ministerul Apărării a anunțat că zona este deja securizată și izolată.

„Drona maritimă din Portul Constanța nu a produs victime. Drona maritimă care a fost descoperită în această dimineață, 5 iunie, în Portul Civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat, în jurul orei 10.30, fără a produce victime. Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind, la acea oră, în curs de evaluare și de punere în siguranță. Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Facem precizarea că obiectul nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre. Situația este în dinamică și vom reveni cu informații și date oficiale pe măsură ce vor fi disponibile. Cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța”, a transmis MApN.

A fost activat planul roșu de intervenție

Potrivit primelor informații, a fost deja activat planul roșu de intervenție după ce, la orele dimineții, la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje ale Poliției, Jandarmeriei și Poliției de Frontieră, SRI, MApN etc., care au instituit măsuri de securitate și au început verificările.

De notat că Ucraina atacă în general petroliere care navighează în Marea Neagră și în alte ape unde rușii operează transporturi de energie, iar drona, cu toate că este controlată de la distanță, este posibil să fi suferit interferențe care i-au bruiat traiectoria, ajungând în derivă în Portul Constanța.

***