joi

11 decembrie, 2025

Dronă de peste 900.000 euro donată de Lockheed Martin Global Inc. și dată în folosința SPP

De Vladimir Ionescu

11 decembrie, 2025

Guvernul a aprobat în ședința de joi o HG ce prevede acceptarea de către statul român a unei donaţii din partea companiei americane Lockheed Martin Global Inc., donație constând într-un sistem de aeronavă fără pilot la bord, model VXE30, în valoare de 920.262 euro.

”Statul român acceptă donaţia din partea companiei Lockheed Martin Global Inc. din Statele Unite ale Americii a unui sistem de aeronavă fără pilot la bord, model VXE30, în valoare de 920.262 euro”, precizează proiectul aprobat.

Sistemul va fi dat în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază, conform actului normativ.


Acest sistem va contribui la îndeplinirea cu succes a misiunilor specifice, menţinând nivelul ridicat de eficienţă operaţională al Serviciului de Protecţie şi Pază, menționează un comunicat al Guvernului.

”Donaţia va permite optimizarea resurselor disponibile şi eficientizarea activităţilor de competenţă, fără a implica costuri suplimentare pentru statul român”, subliniază Executivul.

(Citește și: Video / Ministrul Apărării: Noul sistem anti-dronă Merops este aproape de operaționalizare – Același sistem va fi operaționalizat în Polonia)

