O nouă dronă a încălcat spațiul aerian românesc și s-a prăbușit în județul Tulcea

O dronă a intrat în spațiul aerian românesc, la aproximativ 13 kilometri est de municipiul Galați, iar la ora 03.24 a căzut la aproximativ 4 kilometri nord-est de localitatea Grindu, județul Tulcea, într-o zonă nepopulată, au transmis joi oficialii MApN, citați de News.ro. La impact s-a produs un incendiu care s-a stins de la sine. Nu au fost raportate victime, iar echipele Ministerului Apărării s-au deplasat la locul producerii impactului.
„În noaptea de miercuri spre joi, 20 august, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, la ora 02.23, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei cu Ucraina. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. De asemenea, un elicopter IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române a decolat pentru o misiune de cercetare aeriană”, a anunțat, joi dimineață, Ministerul Apărării.
Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din zona vizată. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 03.20.
„La ora 03.21, o dronă a pătruns în spațiul aerian național, la aproximativ 13 kilometri est de municipiul Galați. La ora 03.24, echipajul elicopterului IAR-330 SOCAT a raportat că ținta a căzut la aproximativ 4 kilometri nord-est de localitatea Grindu, județul Tulcea, într-o zonă nepopulată. Impactul cu solul al vehiculului aerian a fost urmat de un incendiu care s-a stins de la sine. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale”, a mai precizat ministerul.
Alerta aeriană a încetat la ora 03.52, a mai transmis MApN.
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