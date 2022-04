Drepturile salariale din BNR și ASF

În premieră, Banca Națională a României (BNR) și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) au publicat pe site-urile proprii drepturile salariale ale angajaților din aceste instituții, scrie Htonews.

Aceste drepturi salariale pot părea mari, dar responsabilitatea funcționarilor din aceste instituții este foarte mare. “Atât în BNR, cât și ASF trebuie să existe salarii destul de mari, pentru că sunt supravegheate piețe financiare de miliarde de euro și în acest fel poate fi combătută corupția. În plus, responsabilitățile în aceste instuții trebuie retribuite corespunzător”, susțin specialiștii din piața financiară.

BNR și ASF nu cheltuie bani din bugetul public, ci se autofinanțează conform legilor de funcționare. Astfel, potrivit legii de funcționare – articolul 18 din OUG 93/2012, ASF se finanţează integral din venituri proprii extrabugetare.

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu beneficiază de un salariu net de 47.678 lei și o indemnizație de membru al Consiliului de administrație de 20.641 de lei.

Florin Georgescu, prim-viceguvernator BNR – un salariu de 44.914 lei și o indemnizație de membru al Consiliului de administrație de 20.340 lei.

Leonardo Badea, viceguvernator, are un salariu de 40.865 lei și o indemnizație de membru al Consiliului de administrație de 20.324 lei.

Eugen Nicolăescu, viceguvernator, are un salariu de 40.865 lei și o indemnizație de membru al Consiliului de administrație de 20.324 lei.

Potrivit BNR, în plus față de salariul lunar, se acordă anual şi alte venituri, după cum urmează:

Indemnizație de vacanță – 100% din salariul net lunar;

Alte drepturi bănești de maximum 1,6 salarii nete lunare;

O sumă din fondul de participare a salariaţilor la profit – în funcție de cuantumul fondului constituit potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 312/2004.

La încetarea contractului individual de muncă, salariații BNR beneficiază de o indemnizație de pensionare egală cu 12 salarii, calculată la nivelul ultimului salariu primit, cu condiția ca salariatul respectiv să fi lucrat, fără întrerupere, minimum 6 ani în cadrul băncii, anterior îndeplinirii condiţiilor legale de încetare a contractului individual de muncă.

În cazul salariaţilor care au lucrat în Banca Naţională a României mai puţin de 6 ani, fără întrerupere, anterior îndeplinirii condiţiilor de încetare a contractului individual de muncă, indemnizația de pensionare se acordă, diferențiat, astfel:

• 5 ani vechime – 10 salarii;

• 4 ani vechime – 8 salarii;

• 3 ani vechime – 6 salarii.

Membrii Consiliului de administrație nu beneficiază de bonus de performanță.

Membrii neexecutivi ai Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României – Csaba Balint, Gheorghe Gherghina, Cristian Popa, Dan-Radu Ruşanu și Virgiliu-Jorj Stoenescu – primesc o indemnizație netă lunară de membru al Consiliului de administrație în valoare de 20.324 lei. Aceștia pot beneficia şi de alte venituri conform legii, potrivit BNR.

Nicu Marcu, președintele ASF, are un salariu net de 40.354 lei și o indemnizație de membru al Consiliului ASF de 18.379 lei.

Doina Dascălu, prim-vicepreședinte ASF, are un salariu net de 35.959 lei, plus o indemnizație de membru al Consiliului ASF de 18.379 lei.

Cristian Roșu, Dan Armeanu și Gabriel Gradinescu, vicepreședinți ASF, au câte un salariu net de 31.564 lei, plus o indemnizație de membru al Consiliului ASF de 18.379 lei.

În plus față de salariul lunar, pot fi acordate și alte venituri, după cum urmează:

Primă de vacanță – 100% din salariul brut lunar și/sau indemnizația brută lunară din luna precedentă acordării, în limita prevederilor bugetare alocate cu această destinație.

Prima de vacanță nu se acordă, conform prevederilor art. 1 alin. (9) din O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

• Alte drepturi bănești de maximum 2 salarii brute lunare sau indemnizații brute lunare.

Membrii neexecutivi ai Consiliului A.S.F., Jozsef Birtalan, Ioan Gheorghe Țară, Aura Gabriela Socol și Ovidiu Răzvan Wlassopol, primesc o indemnizație netă lunară de membru al Consiliului ASF în valoare de 18.379 lei. Aceștia pot beneficia şi de alte venituri conform legii.

Salariații ASF mai beneficiază și de vouchere de vacanță (conform prevederilor art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 8/2009) și de tichete de masă.

Potrivit ASF, tichetele de masă nu se acordă, conform prevederilor art. III din O.U.G. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

În situația încetării contractului individual de muncă, salariații ASF cu o vechime de minimum 3 ani beneficiază, în condițiile legii, de o compensație în cuantum de 3 salarii lunare de bază brute realizate în luna anterioară încetării raporturilor de muncă, în afara drepturilor cuvenite la zi.



Cu excepția salariului/indemnizației, celelalte drepturi de natură salarială au caracter general și se acordă în limitele prevederilor actelor normative aplicabile la data acordării acestora, precum și în limita prevederilor bugetare alocate cu această destinație.

Personalul ASF poate primi, anual, o primă de performanță, în cuantum de până la un salariu brut lunar/indemnizație lunară, în funcţie de rezultatele obţinute în urma evaluării performanței profesionale și în limita prevederilor bugetare alocate cu această destinație.