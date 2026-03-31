În urma articolului publicat de Curs de Guvernare „De ce avem cea mai scumpă electricitate din UE: cum a ajuns comuna Stâlpu capitala „băieților deștepți” din investițiile în energie. Transelectrica primește de 3 ori mai puțină energie decât are capacitatea”, reprezentanții a două companii au ținut să ne precizeze că proiectele dezvoltate de ele nu se încadrează în categoria așa numiților „băieți deștepți din energie”.

În articolul menționat, CursDeGuvernare a dezvălui faptul că prețul energiei din România este unul foarte ridicat și pentru că lipsește energia introdusă în rețeaua de energie națională, care are o capacitate de 20.000 MW. Astfel, seara, în rețea se introduce doar o producție de 7.000 MW.

Acoperirea deficitului ar trebui asigurată de proiecte de investiții noi, doar că imensa majoritate a firmelor care obțin autorizațiile de la Transelectrica (ATR – Aviz Tehnic de Racordare și CR – Contract de Racordare) nu ajung să introducă energie în sistem și nu fac investițiile, unele dintre ele vânzând mai departe aprobările. E vorba de circa 1500 de companii care ar fi obținut astfel de avize.

Stadiul a două proiecte de la Stâlpu, nodul Transelectrica – companii ale căror investiții au început și nu se numără printre cele ale „băieților deștepți din energie”

Conducerile companiilor Future Vision Consult SRL și First Look Solutions SRL asigură, prin două mesaje tip ”Drept la replică” transmise pentru CursDeGuvernare, că Nu se numără printre firmele (menționate în articol) care blochează investițiile, și că proiectele energetice dezvoltate de ele sunt unele reale și vor fi finalizate în grafic sau chiar înainte:

Proiectul Future Vision Consult a semnat contractul de racordare

În legătură cu proiectul Future Vision Consult SRL, reprezentanții companiei ne-au transmis, în Dreptul la replică, faptul că investiția a primit CR-ul în octombrie 2025 pentru o locație cu o capacitate de 215,6 MWh. „Documentația a fost deja aprobată de către Transelectrica, iar noul ATR, care reflectă aceste optimizări tehnice, urmează să fie emis în săptămânile următoare, conform procedurilor legale”, precizează reprezentanții companiei.

„În prezent, suntem în proces de pregătire a lucrărilor de proiectare electrică și civilă necesare și am început deja procesul de licitație pentru echipamente cu termene lungi de execuție, cum ar fi transformatoarele. Dacă conectarea la rețea devine fezabilă din punct de vedere tehnic, estimăm că proiectul va fi pregătit să înceapă operațiunile cu un an mai devreme față de termenul prevăzut inițial pentru ATR”, transmis în Dreptul la replică reprezentanții Future Vision Consult SRL.

First Look Solutions a început lucrările la proiectul din Buzău

Articolul Curs de Guvernare afirmă că lucrările de construcție la parcul eolian construit de First Look Solutions în județul Buzău nu au început încă.

Reprezentanții companiei ne-au precizat că acest lucru nu este exact și că activitățile de construcție au început:

„Proiectul se construiește în două faze. Faza 1 va include 30 de turbine eoliene, reprezentând o capacitate de 192 MW. Faza 2 va adăuga încă 42 de turbine, ducând proiectul la capacitatea totală de 461 MW. Lucrările de construcție au început pentru ambele faze, iar Faza 1 este programată să intre în funcțiune în următoarele câteva luni”, au transmis reprezentanții First Look Solutions SRL.

*

Redacția CursDeGuvernare își cere scuze pentru erori și rămâne angajată, pe de o parte în a dezvălui fenomenele toxice din economie, și pe de altă parte pentru a reveni, atunci când greșește, asupra elementelor care restabilesc adevărul.

***