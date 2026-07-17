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Dragoș Pîslaru: Proiectul legii salarizării e preluat de partide – Ministerul asigură secretariat tehnic, dar legea trebuie depusă în Parlament de partide

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De Vladimir Ionescu

17 iulie, 2026

Solicitările formulate de instituțiile din sectorul public și de sindicate în cadrul consultărilor privind viitoarea lege a salarizării depășesc 20 de miliarde de lei, în timp ce plafonul maxim permis prin angajamentele asumate de România este de 12,1 miliarde de lei, echivalentul a 7,3% din PIB, a declarat vineri ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.

Declarațiile au fost făcute la Palatul Cotroceni, după întâlnirea cu reprezentanții partidelor politice, în cadrul consultărilor privind proiectul noii legi a salarizării unitare.

Pîslaru a precizat că Ministerul Muncii, împreună cu experții Băncii Mondiale, a organizat 14 sesiuni de consultare, însumând peste 30 de ore de discuții cu instituții publice și organizații sindicale.


„Ca urmare a acestui exercițiu, am constatat că solicitările din partea sectorului public și ale sindicatelor au fost în valoare de peste 20 de miliarde de lei. În mod evident, pe structura actuală de angajamente ale României, fiscal-bugetare, lucrul acesta nu poate fi rezolvat”, a afirmat ministrul interimar.

El a explicat că negocierile cu Ministerul Finanțelor și Comisia Europeană au vizat identificarea valorii maxime care poate fi susținută din punct de vedere bugetar și care permite, în același timp, îndeplinirea jalonului din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Valoarea care este derivată și din forma chiar renegociată a PNRR pe acest Jalon 420 este de 7,3% din PIB, care înseamnă 12,1 miliarde de lei. Aceasta este valoarea maximală”, a spus Pîslaru.

Partidele preiau ştafeta

Ministrul a arătat că a prezentat partidelor politice un proiect de lege, iar Ministerul Muncii va continua să asigure suport tehnic în perioada premergătoare depunerii inițiativei legislative în Parlament.


Potrivit acestuia, Guvernul nu poate iniția un astfel de proiect legislativ, motiv pentru care responsabilitatea revine partidelor politice.

„Partidele, în acest moment, preiau ștafeta și, bineînțeles, sperăm să ajungă la începutul săptămânii viitoare la un acord”, a declarat Dragoș Pîslaru.

El și-a exprimat speranța că proiectul va fi adoptat atât pentru îndeplinirea jalonului din PNRR, în valoare de 770 de milioane de euro, cât și pentru corectarea unor inechități existente în sistemul de salarizare din sectorul public.

„Ne menţinem acest rol de secretariat tehnic la dispoziţia partidelor pentru toată perioada care va preceda, sperăm noi, intrarea în Parlament, depunerea de către partidele politice în Parlament a proiectului şi, evident, ne exprimăm încrederea că acest proiect ar fi adoptat, nu doar pentru cei 770 de milioane de euro care reprezintă valoarea jalonului, ci pentru ca să putem avea o corectare importantă de inechităţi, considerând că sunt anumite aspecte care, în acest moment, în acest draft, merită analizate de partide şi susţinute”, a declarat el.

(Citește și: ”Noua lege a salarizării unitare intră în etapa finală – Dragoș Pîslaru: Problemele semnalate de sindicate au fost rezolvate – Discuții la Cotroceni”)

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