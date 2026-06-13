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Dragoș Pîslaru: Mii de proiecte PNRR nu s-au materializat/ Ministrul avertizează asupra ratelor scăzute de ocupare a forței de muncă

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De Vladimir Ionescu

13 iunie, 2026

Implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este marcată de faptul că mii de proiecte incluse în program nu au ajuns în faza de implementare, a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

„Sunt mii de proiecte care, practic, nu s-au materializat”, a spus ministrul, referindu-se la stadiul actual al portofoliului de investiții din PNRR.

Potrivit acestuia, România a avut un număr foarte mare de proiecte incluse în plan, ceea ce face dificilă implementarea și urmărirea progresului acestora în termenele stabilite.


„Alegerea României a fost să aibă aproximativ 21.000 de proiecte în PNRR”, a afirmat Pîslaru.

El a arătat că în prezent există un portofoliu semnificativ de proiecte de coeziune, cu grad ridicat de fragmentare, ceea ce îngreunează gestionarea implementării.

În același context, ministrul a subliniat necesitatea concentrării pe investițiile care pot fi finalizate până la termenul-limită din august 2026, fără a avansa noi proiecte fără maturitate suficientă.

„Trebuie să ne concentrăm pe proiectele care sunt realizabile până în august 2026”, a precizat acesta.

Piața muncii, „o catastrofă”

Într-o intervenție separată, în cadrul Conferinței la nivel înalt privind deficitul și excedentul de forță de muncă din Europa, organizată la București, Pîslaru a atras atenția asupra situației pieței muncii din România.


„Rata de ocupare a forței de muncă în România este o catastrofă”, a declarat ministrul, citat de Agerpres.

Acesta a precizat că rata de ocupare pentru populația cu vârste între 20 și 64 de ani este de aproximativ 69%, sub ținta națională de 74,7% pentru anul 2030 și sub obiectivul european de 78%.

„Asta înseamnă că aproape 40% dintre potențialii oameni de pe piața muncii nu sunt activi”, a explicat Pîslaru.

El a arătat că există diferențe semnificative între ratele de ocupare în funcție de gen.

„Pentru bărbați rata de ocupare este de 78,2%, iar pentru femei de 59,5%”, a mai spus ministrul.

Presiune demografică în creștere


Oficialul a avertizat că deficitul de forță de muncă va fi amplificat în următorii ani de evoluțiile demografice, în special de pensionarea generațiilor numeroase născute în perioada decrețeilor.

El a susținut că această dinamică va pune presiune suplimentară pe piața muncii în următorul deceniu, în condițiile în care economia are deja un nivel scăzut de participare a populației active.

În acest context, Pîslaru a subliniat necesitatea unor politici publice care să crească gradul de ocupare și să reducă dezechilibrele existente, pentru a permite absorbția eficientă a investițiilor finanțate prin PNRR.

(Citește și: ”Ministrul Pîslaru, despre renegocierea PNRR: Unele investiții din componenta de grant vor fi diminuate, altele vor fi mutate pe componenta de împrumut”)

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