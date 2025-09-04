Ministrul Dragoș Pîslaru: „Undă verde” pentru transferul proiectelor neterminate din PNRR pe programele de coeziune

Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene a anunțat miercuri, într-o conferință de presă, că România a primit de la Bruxelles „undă verde” să transfere pe politica de coeziune proiectele strategice din PNRR aflate în stadiu de realizare de până la 30%, precum spitalele și infrastructura de transport.

Anunțul a venit după o vizită de lucru la Comisia Europeană.

„Am discutat la Bruxelles ca proiectele care nu-şi vor mai găsit finanţare în PNRR să poată fi trecute pe coeziune. Am avut această discuţie pentru a ne asigura că avem flexibilitatea necesară pentru eventuale realocări, reajustări şi inclusiv schimbări între Fondul Social European şi fondul european de dezvoltare Regională. În ansamblu, soluţiile prin care putem acum maximiza rezultatele aşa încât să depăşim această situaţie în care anumite proiecte ar rămâne fără finanţare este foarte importantă. Şi am găsit o deschidere foarte mare. Avem undă verde în legătură cu preluarea proiectelor din PNRR, strategice, zona prioritară pentru România fiind cea de spitale, pe lângă infrastructura feroviară şi rutieră. Suntem într-un proces de reaşezare, în parteneriat cu Comisia Europeană pentru a avea o imagine globală”, a declarat Dragoş Pîslaru într-o conferinţă de presă.

Prioritizare la proiectele care intră pe politica de coeziune

El a precizat că proiectele aflate în categoria 0 – 30% în ceea ce priveşte realizarea, pentru care terminologia era de suspendare în căutarea altei finanţări, vor fi primele vizate pentru a fi transferate pe politica de coeziune, dar cu o „concentrare pe priorităţi”.

„Nu vă ascund că partea de infrastructură spitalicească şi zona de transport sunt considerate de guvern proiecte strategice. Au început foarte, foarte târziu, dar acum nu putem rata această ocazie să le terminăm. Mai ales că în anumite zone avem şantiere demarate, lux pe care România nu l-a mai avut. România s-a jucat foarte mult cu machete, cu proiecte cu poze, acum avem şantiere. Deci acolo unde avem şantiere pentru spitale trebuie să le finanţăm, ăsta este un lucru important având în vedere problemele fiscal-bugetare din bugetul naţional. Nu ai cum să-ţi asumi mai ales 2025-2026 şi este crucial să poţi avea flexibilitate pe politica de coeziune pentru a le putea prelua. Acestea sunt discuţiile grele pe care le-am demarat şi care acum avansează în direcţia bună pentru România”, a mai spus Dragoş Pîslaru.

În privinţa spitalelor, Pîslaru a precizat că nu este vorba numai despre spitale noi, ci şi de „corpuri” de clădiri, de „dotări”.

„Opt spitale rămân pe PNRR, iar celelalte, undeva până la 13 spitale pe care le putem finanţa, inclusiv 3 spitale militare. (…) Printr-o astfel de abordare bifăm inclusiv partea de flexibilizare pentru a avea pregătireazona aceasta de ameninţare de politică de securitate şi apărare, ceea ce este o nouă bifă suplimentară şi o imagine pozitivă a României pentru că ne pregătim şi pentru această capacitate”, a declarat Pîslaru.

