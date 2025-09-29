cursdeguvernare

Newsletter
Contact
luni

29 septembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Dragoș Pîslaru: Fondurile din PNRR pentru sectorul privat se ridică la 4,11 mld. euro, dintr-un total de 21,5 mld. euro

Rss
De Vladimir Ionescu

29 septembrie, 2025

Fondurile din PNRR pentru sectorul privat se ridică la 4,11 mld. euro, dintr-un total de 21,5 mld. euro, spune ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, adăugând că circa 1,15 mld. euro au fost alocate exclusiv IMM-urilor.

„Pentru mediul privat, am alocat aproximativ 20% din PNRR – adică peste 1,15 miliarde euro exclusiv pentru IMM-uri. Aproape 5.000 de contracte sunt deja semnate, însă știm că întârzierile din programul de digitalizare au testat răbdarea antreprenorilor”, a scris Dragoș Pîslaru, pe pagina sa de Facebook.

El a reiterat totodată promisiunea de a debloca toate proiectele, până la finalul anului, printr-un efort comun MIPE — bănci partenere.


„Unele programe nu au funcționat cum ne-am fi dorit, însă banii nu s-au pierdut. I-am realocat altor priorități, iar lecția învățată este clară: sprijinul trebuie oferit prin intermediari financiari, nu doar prin apeluri clasice.
În schimb, instrumentele financiare au adus rezultate reale:
🔹 peste 2.000 de IMM-uri au accesat credite cu dobânzi reduse;
🔹 fondurile de capital de risc au atras sute de milioane de euro, cu efecte pentru următorul deceniu”, a scris ministrul.

El a precizat că o piesă centrală în acest nou model este Banca de Investiții și Dezvoltare, consolidată și capitalizată cu fonduri europene.

„Ea devine motorul finanțărilor rapide, cu granturi de până la 40%, credite ieftine și soluții moderne pentru firmele românești”, a mai scris Dragoș Pîslaru.

Ministrul a precizat totodată că România a atins un grad de absorbție de 17,1% pe politica de coeziune, peste media UE de 12,3%. „E un pas bun, dar nu e un motiv de triumfalism. Trebuie să accelerăm și mai mult ritmul absorbției”, a mai comentat el.

„Iar pentru transparență: vom publica o hartă interactivă cu toate proiectele finanțate, prin PNRR și politica de coeziune. Oricine – cetățeni, jurnaliști, societate civilă – va putea vedea unde merg banii și ce rezultate aduc ei”, a mai detaliat el.

(Citește și: ”Managerii de fonduri pot aplica la FEI pentru cei 100 mil. euro – investiții în transfer de tehnologie, accelerare și coinvestiții din „Innovation România””)


***

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , , ,

citește și

Managerii de fonduri pot aplica la FEI pentru cei 100 mil. euro – investiții în transfer de tehnologie, accelerare și coinvestiții din „Innovation România”

 

Startup-urile tech europene din domeniul apărării au atras finanțări record în ultimii ani: Europa are trei unicorni noi deja în acest domeniu

 

Reforma companiilor de stat, adoptată – reducerea numărului de membri din CA și a indemnizațiilor acestora

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți