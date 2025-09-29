Dragoș Pîslaru: Fondurile din PNRR pentru sectorul privat se ridică la 4,11 mld. euro, dintr-un total de 21,5 mld. euro

Fondurile din PNRR pentru sectorul privat se ridică la 4,11 mld. euro, dintr-un total de 21,5 mld. euro, spune ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, adăugând că circa 1,15 mld. euro au fost alocate exclusiv IMM-urilor.

„Pentru mediul privat, am alocat aproximativ 20% din PNRR – adică peste 1,15 miliarde euro exclusiv pentru IMM-uri. Aproape 5.000 de contracte sunt deja semnate, însă știm că întârzierile din programul de digitalizare au testat răbdarea antreprenorilor”, a scris Dragoș Pîslaru, pe pagina sa de Facebook.

El a reiterat totodată promisiunea de a debloca toate proiectele, până la finalul anului, printr-un efort comun MIPE — bănci partenere.

„Unele programe nu au funcționat cum ne-am fi dorit, însă banii nu s-au pierdut. I-am realocat altor priorități, iar lecția învățată este clară: sprijinul trebuie oferit prin intermediari financiari, nu doar prin apeluri clasice.

În schimb, instrumentele financiare au adus rezultate reale:

peste 2.000 de IMM-uri au accesat credite cu dobânzi reduse;

fondurile de capital de risc au atras sute de milioane de euro, cu efecte pentru următorul deceniu”, a scris ministrul.

El a precizat că o piesă centrală în acest nou model este Banca de Investiții și Dezvoltare, consolidată și capitalizată cu fonduri europene.

„Ea devine motorul finanțărilor rapide, cu granturi de până la 40%, credite ieftine și soluții moderne pentru firmele românești”, a mai scris Dragoș Pîslaru.

Ministrul a precizat totodată că România a atins un grad de absorbție de 17,1% pe politica de coeziune, peste media UE de 12,3%. „E un pas bun, dar nu e un motiv de triumfalism. Trebuie să accelerăm și mai mult ritmul absorbției”, a mai comentat el.

„Iar pentru transparență: vom publica o hartă interactivă cu toate proiectele finanțate, prin PNRR și politica de coeziune. Oricine – cetățeni, jurnaliști, societate civilă – va putea vedea unde merg banii și ce rezultate aduc ei”, a mai detaliat el.

***